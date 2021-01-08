البث الحي
حريات|العالم

مجلس حقوق الإنسان الدولي بلا رئيس بسبب خلاف على مرشحة

نزهة شميم خان رئيسة وفد فيجي مرشحة لشغل منصب رئيس مجلس حقوق الإنسان (الفرنسية)
نزهة شميم خان رئيسة وفد فيجي مرشحة لشغل منصب رئيس مجلس حقوق الإنسان (الفرنسية)
8/1/2021-|آخر تحديث: 8/1/202110:54 PM (مكة المكرمة)

قال دبلوماسيون ومراقبون إن روسيا والصين اعترضتا على شغل مرشحة من فيجي تعد مدافعة قوية عن حقوق الإنسان منصب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مما تسبب في حالة من الجمود بشأن شغل المنصب، في الوقت الذي يمكن أن تسعى فيه واشنطن للانضمام إلى المجلس مجددا بعد انسحابها منه في 2018.

ورئاسة مجلس حقوق الإنسان دورية سنويا بين مناطق العالم، ويقول دبلوماسيون إن أي خلافات على شغل منصب رئيس المجلس تحل سريعا ووديا.

وتعني الأزمة أن المجلس -وهو الهيئة الوحيدة بين الحكومات التي تروج وتحمي حقوق الإنسان في أنحاء العالم- سيستأنف عمله في جنيف الأسبوع المقبل بدون رئيس للمرة الأولى خلال تاريخه الممتد على مدار 15 عاما.

وقرارات المجلس غير ملزمة لكن لها وزن سياسي، ويمكن أن تكون سببا في إجراء تحقيقات عن مزاعم انتهاكات.

وقال مراقبون ودبلوماسيون إن روسيا والصين والسعودية اعترضت على اختيار نزهة شميم خان رئيسة وفد فيجي لشغل المنصب أو ساندت مرشحين آخرين ظهروا في اللحظات الأخيرة.

وقال مدير منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان فيل لينش "نرى أن السعودية والصين وروسيا تؤيد مرشحا من البحرين وتعارض ترشيح فيجي".

ولم ترد وفود فيجي وروسيا والسعودية على طلبات للتعليق من رويترز.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من حريات

سفاح الأقرباء.. ظاهرة مسكوت عنها تنخر المجتمع الفرنسي

من مجمل 4341 ضحية للعنف الجنسي المسلط على المحارم كان 77% منهم فتيات (غيتي)

ضحايا الجريمة غير المرئية.. العبودية الحديثة في فرنسا ليست سهلة الإثبات

ضحايا العبودية الحديثة في كثير من الأحيان يكونون أشخاصا غير مرئيين ولا يعرفون حقوقهم (غيتي)

الأسرى الفلسطينيون المصابون بكورونا.. عزل مضاعف في ظروف احتجاز قاسية

الفلسطينيون بسجون الاحتلال يعانون إهمالا متعمدا مع تصاعد انتشار كورونا (رويترز)

منظمة مواطنة: أكثر من ألف انتهاك بحق المدنيين في اليمن خلال 2020

يشكو اليمنيون من تغييب أبنائهم بسجون بعض الأطراف المتصارعة (رويترز)
الأكثر قراءة

يوم اقتحام الكونغرس.. ترامب أجرى اتصالا لعرقلة التصديق على فوز بايدن والشرطة أوقفت شاحنة متفجرات

ترامب لا ينوي الاستقالة أو تسليم السلطة إلى نائبه وفقا لما نقله مستشاروه (الأوروبية)

انتهاك جديد وافقت عليه ولم تقرأه.. واتساب سيحذف حسابك إذا لم تشارك بياناتك مع فيسبوك

تطبيق واتساب يجمع الكثير من البيانات المتعلقة بالحساب مثل: رقم الهاتف وصورة حسابك وأنماط استخدامك (رويترز)

كورونا.. أعلى زيادة يومية بالولايات المتحدة والصين تعزل مدينتين وأوروبا تستعد للقاح جديد

وتيرة الجائحة تتسارع: 21% في الولايات المتحدة وكندا، و12% في الشرق الأوسط، و8% في أوروبا (رويترز)

إغلاق مطار مدريد وشلل بالطرقات.. إسبانيا تشهد أكبر عاصفة ثلجية في القرن الحالي

الثلوج عرقلت أكثر من 400 طريق للسيارات (رويترز)