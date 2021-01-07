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الأسرى الفلسطينيون المصابون بكورونا.. عزل مضاعف في ظروف احتجاز قاسية

الفلسطينيون بسجون الاحتلال يعانون إهمالا متعمدا مع تصاعد انتشار كورونا (رويترز)
الفلسطينيون بسجون الاحتلال يعانون إهمالا متعمدا مع تصاعد انتشار كورونا (رويترز)
7/1/2021-|آخر تحديث: 7/1/202109:25 PM (مكة المكرمة)

قال نادي الأسير الفلسطيني إن سجون الاحتلال تقدم للأسرى المصابين بكورونا حبة واحدة من الحمضيات لكل أسير، إضافة إلى العزل المضاعف.

وبحسب بيان النادي، فإن الأسرى يضطرون مراراً للإعلان عن خطوات احتجاجية، من أجل توفير أدنى الإجراءات الوقائية اللازمة لهم داخل السّجن، كالمعقمات والمنظفات، كما يضطرون إلى شراء الكمامات على حسابهم الخاص، وترفض الإدارة توفير أي من المدعمات كالفيتامينات، وتكتفي أحيانًا بإعطاء الأسير المصاب حبة مسكن.

واعتبر النادي أن استمرار سلطات الاحتلال في تنفيذ عمليات الاعتقال اليومية، على وجه الخصوص، جريمة، مع استمرار تصاعد انتشار الوباء، إضافة إلى المماطلة في إبلاغ الأسرى بنتائج العينات.

يُشار إلى أن عدد الإصابات بين صفوف الأسرى وصلت حتى أول أمس الثلاثاء 189 إصابة منذ بداية انتشار الوباء، وكانت أعلاها في سجن "جلبوع". ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تتصاعد نسبة الإصابات بين صفوف الأسرى في سجن "النقب الصحراوي" حيث وصلت إلى 49 إصابة.

المصدر : وكالة سند

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