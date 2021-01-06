تنديد بعنف الشرطة الفرنسية في الذكرى الأولى لوفاة سيدريك شوفيا

أحيا حقوقيون ونشطاء الذكرى الأولى لمقتل المواطن الفرنسي سيدريك شوفيا والذي يعد -بحسب المراقبين- جورج فلويد الفرنسي، والذي قتله 4 من أفراد الشرطة الفرنسية أثناء تفتيش روتيني لتدقيق الهويات.

ففي مسيرة رمزية بيضاء ضمت المئات وانطلقت من ساحة الأوروغواي في الدائرة الـ16 بباريس لتصل إلى ساحة التوريفال، أحيت عائلة سيدريك شوفيا ومجموعة من منظمات المجتمع المدني وعدد من التنسيقيات لضحايا عنف الشرطة هذه الذكرى الأحد الماضي.

وتشبه حادثة موت المواطن الفرنسي مقتل المواطن الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد، حيث كان شوفيا يصرخ تحت أجساد 4 من قوات الشرطة الفرنسية، مرددا 7 مرات "أنا أختنق"، قبل أن يتوقف عن الحركة ويفارق الحياة بعد يومين في المستشفى بباريس، وذلك في الثالث من يناير/كانون الثاني من العام الماضي 2020.

صوفيا شوفيا ابنة الضحية: عام على وفاة والدي وما زلنا نشعر بالحسرة والألم نفسيهما (الجزيرة)

بعد عام الحادثة الأليمة

وفي استرجاع لهذه الحادثة الأليمة التي هزت فرنسا وأصبحت قضية رأي عام السنة الماضية، تقول صوفيا شوفيا ابنة الراحل في تصريح خاص للجزيرة نت، "في الحقيقة بعد عام على وفاة والدي ما زلنا نشعر بالحسرة والألم نفسيهما، لأن عناصر الشرطة الأربعة الذي كانوا سببا في وفاة والدي منذ سنة ما زالوا طلقاء ولم ينالوا عقابهم أو يوقفوا عن عملهم. وربما هم الآن بصدد ارتكاب جرائم أخرى وعنف آخر على ضحايا جدد".

وأضافت أن عائلتها تنتظر تحركا أكثر إيجابية من الحكومة ومن وزارة الداخلية لمعاقبة الجناة، مؤكدة "أن الإجراءات القضائية ما زالت بطيئة وأن محامي العائلة سلم للقضاء الفيديو الذي يظهر تورط عناصر الشرطة الأربعة في قتل أبي بالإضافة إلى بقية الأدلة، ونحن في انتظار كلمة القضاء الأخيرة".

جرائم تقترفها الشرطة

وتختم بالقول "لا بد أن نكون متحدين ضد هذا العنف وهذه الجرائم التي تقترفها الشرطة باسم القانون، لأن كل إنسان وكل فرد من الشعب الفرنسي معرض لأن يكون ضحية لمثل هذه التجاوزات الخطيرة".

وأما والد الضحية، كريستيان شوفيا فقد صرح للجزيرة نت بأنه "رغم مرور عام على وفاة ابني سيدريك، فنحن ما زلنا نعيش على وقع الصدمة والحزن. إنها دراما بأتم معنى للكلمة، ولكننا سنواصل معركتنا ضد وزارة الداخلية وضد الدولة الظالمة حتى نأخذ حقنا".

وأضاف شوفيا الأب "أريد أن أوجه خطابي من موقعي هذا لجيرالد دارمانان وزير الداخلية: إننا لن نصمت ولن نتراجع عن موقفنا حتى تتم محاسبة وطرد أفراد الشرطة الأربعة المسؤولين عن حادثة قتل ابني سيدريك، إنها معركة حياة أو موت".

مالك سالمكور رئيس الرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان: موت مواطن فرنسي لمجرد تفقد هوية فهذا يعني أن هناك تجاوزات يرتكبها أفراد الشرطة (الجزيرة)

تجاوزات وخروقات

من جهته، أكد مالك سالمكور رئيس رابطة حقوق الإنسان الفرنسية -الذي كان حاضرا في المسيرة إلى جانب الكثير من ممثلي المنظمات الحقوقية- في تصريحه الخاص للجزيرة نت، أنه حينما يموت مواطن فرنسي لمجرد تثبت وتفقد هوية في الطريق العام فهذا يعني أن هناك تجاوزات كثيرة وخروقات كثيرة يرتكبها أفراد الشرطة.

وهذا يعني أيضا -حسب قوله- أن وزارة الداخلية تسير في الطريق الخطأ متجاوزة بذلك القانون وأبسط نواميس حقوق الإنسان وهذا غير مقبول وخطير. ويضيف "ومن أجل هذا أنا هنا لأتضامن مع عائلة سيديرك وبقية ضحايا عنف الشرطة، ولأندد بهذه الممارسات غير القانونية لقوات الشرطة التي من المفروض أنها تسهر على تطبيق القانون وتحمي المواطن".

وشدد على ضرورة المطالبة بالكف عن هذه الطرق البدائية الهمجية العنيفة التي تستعملها هذه القوات في التعامل مع المواطن. وأضاف أنه حان الوقت لإيقاف هذه الممارسات وتغيير العقليات والتجاوزات الخطيرة. ولنستخلص العبرة من حادثة قتل سيدريك شوفيا، حسب قوله.

متظاهر يحمل سلاسل في رقبته ويديه محاكاة لعنف الشرطة (الجزيرة)

الأفارقة والعرب والمسلمون

وعن تفاقم ظاهرة التمييز العنصري وحوادث العنف والقتل التي تشمل في أغلبها مهاجرين من أصول أفريقية وعربية وإسلامية، مثلما أشارت استطلاعات رأي كثيرة تناقلتها تقارير إعلامية سابقة، يقول سالمكور للجزيرة نت "مما لا شك فيه أن هناك تمييزا عنصريا كبيرا في ممارسات الشرطة الفرنسية، تجاه المهاجرين والأفارقة والعرب والمسلمين".

ويجب أن نعترف بحقيقة أن المواطن الفرنسي من أصول أفريقية أو عربية أو المهاجرين وطالبي اللجوء هم أكثر عرضة للتدقيق في هوياتهم وللمضايقة وللعنف من غيرهم. كذلك أغلب التجاوزات وحوادث العنف التي ترتكبها قوات الشرطة تحدث في الأحياء الفقيرة التي تقطنها أغلبية مهاجرة.

ويختم بالتأكيد على وجوب تجاوز حقيقة الإقرار بهذا التوصيف، إلى مرحلة البحث عن الحلول لهذه الظواهر الخطيرة التي تهدد المواطنين في أبسط حقوقهم الطبيعية.

جمع من المتظاهرين في ساحة التوريفال (الجزيرة)

النضال في وجه العنف

وإلى جانب ممثلي المنظمات الحقوقية، حضر الكثير من نواب الشعب بالجمعية الوطنية الفرنسية، وكذلك بعض رؤساء البلديات مثل عز الدين طايبي رئيس بلدية ستان الذي قال للجزيرة نت "أنا هنا للمعاضدة وللوقوف مع عائلة سيدريك وبقية عائلات الضحايا الكثر لعنف الشرطة مثل أداما تراوري وبوبكر قاي وغيرهما".

وأضاف "يهمني أن أؤكد أيضا أن سنة 2021 ستكون سنة مواصلة المعركة والنضال والوقوف في وجه العنف المبالغ فيه من قوات الشرطة".

وأردف "جئت اليوم لهذه الوقفة والمسيرة لأنني أعتبر أنه دوري الرئيسي كرئيس بلدية وممثل لمجموعة من المواطنين، أن أقف بجانب هؤلاء الضحايا".

الضغط على الحكومة

ولأن حادثة قتل سيدريك شوفيا ليست هي الأولى ولا الأخيرة، مثلما يؤكد المراقبون، فقد حضر في المسيرة كثير من ممثلي تنسيقيات ضحايا عنف الشرطة أو الذين كان أقاربهم عرضة لهذه الحوادث مثل المواطنة الفرنسية من أصول أفريقية أووا قاي شقيقة بوبكر قاي أحد ضحايا الشرطة الفرنسية.

وتروي أووا للجزيرة نت قصة شقيقها قائلة، "كنا نعيش أنا وأخي بوبكر (27 عاما)، في مدينة رين الفرنسية، وفي يوم 3 ديسمبر/كانون الأول 2015 كانت الحادثة الفاجعة التي ما زلت أعيش على وقع صدمتها إلى اليوم. حيث ذهب أخي لبيت صديقه للسهر مع بعض الأصدقاء في ذاك اليوم ولكنه أصيب بسلاح أبيض في بطنه نتيجة خصام مع بعض الموجودين في السهرة".

وتضيف "حين تم الاستنجاد بالشرطة جاءت وقامت بتطويق المكان وبدأت بإطلاق النار عشوائيا دون أن تستفسر عن الحادثة وأسبابها، وقد أصيب أخي بـ5 طلقات في جسده وتوفي مباشرة. ومن يومها وأنا أناضل وأخوض المعارك من أجل تحقيق العدالة ولكي أكشف الحقيقة وأحاسب أفراد الشرطة الذين تسببوا في مقتل أخي بوبكر. ولكن بعد 5 سنوات ما زالت الأمور بطيئة ولم تتقدم ألبتة".