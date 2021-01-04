"كلنا أحمد ممدوح".. مطالبات بإطلاق سراح مصور "موتى كورونا" وغضب من تدهور القطاع الطبي في مصر

أطلق ناشطون مصريون وسم "كلنا أحمد ممدوح" للمطالبة بالإفراج عن مصور "موتى كورونا"، الذي وثّق واقعة نفاد الأكسجين بمستشفى الحسينية، التي تسببت بوفاة 4 أشخاص، من بينهم عمة أحمد ممدوح.

وقال شقيق المصور، في سلسلة تدوينات عبر حسابه على فيسبوك، إن شقيقه لم يقم بشيء مخالف للقانون، وإنه وثّق حادثة الإهمال بمستشفى العزل في محافظة الشرقية، لمحاسبة المتسببين فيها وعدم تنصلهم من مسؤولياتهم.

ويتحدث في الفيديو الآتي نجل أحد المتوفين، وهو يوثق شهادات الأهالي تأكيدا لرواية أحمد ممدوح.

كما أكدت شقيقة أحمد ممدوح، عبر حسابها على فيسبوك، اعتقال السلطات الأمنية له ونقله صباح اليوم الاثنين إلى مديرية أمن الزقازيق للتحقيق معه مع وعود بالإفراج عنه، مؤكدة عدم انتمائه لأي جماعة محظورة، حسب تعبيرها.

ويذكر أن المصور أحمد ممدوح كان شاهد عيان على حادثة نفاد الأكسجين، الأمر الذي تسبب في وفاة عمته قبل أن يتسلم جثمانها، ورفضت إدارة المستشفى كتابة سبب الوفاة.

شهادة أهالي الحسينية

وقال أهالي الحسينية إن أطباء المستشفى هم من اتهموا أحمد بإثارة الرأي العام، قبل نقله إلى مديرية أمن الزقازيق للتحقيق معه. والفيديوهات التالية توثق شهادة أهالي الحسينية عن أحمد ممدوح.

وسم الأكسجين لمصر

ودشّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم الأكسجين لمصر، تعبيرا عن حالة "الاختناق" الشعبي، بسبب تدهور القطاع الطبي.

#الاكسجين_لمصر

He was suffering from a lack of oxygen in his

cell, we killed him and then we all suffered from a

lack of oxygen

Karma is bitc* pic.twitter.com/rjf17hNQix — ⓐⓜⓘⓝ (@fcbliveotp) January 3, 2021

وقال مغردون إن إنكار السلطات ما يحدث من كارثة صحية بدلا من معالجة الأمر ومحاولة البحث عن حلول هو أمر غير مقبول، لكنه تقليدي بالنسبة للنظام الحالي، على حد وصفهم.

السيناريو المكرر

وتصدّر وسم "الإخوان" قائمة الأعلى تداولا في مصر، على موقع تويتر، بتغريدات تعبّر عن الغضب الشعبي من تعليق أي أزمة داخل مصر على "شماعة" الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين أو الفبركة الإعلامية، الأمر الذي وصفه البعض بـ"السيناريو المكرر".

حان الآن فقرة، كتائب القبض علي الأسطول السادس الأمريكي، وصقور لا تنام ، وحماة الوطن ، والمؤامرة علي مصر لعرقلة إنجازات الرئيس السيسي، يعملوا هشتاج #الأخوان هم السبب ويريدون تخريب مصر😂😂 — ahmed hakes (@AhmedHakes) January 4, 2021

وكل ما يظهر الفشل للناس، وكل ما يتأكد الشعب من خيانة #السيسي، وكل ما الناس تشوف فضايحكم وتعرف انكم شغالين لمصالحكم مش لمصالح الناس، وكل ما نشوف ان الشعب ارخص حاجة عندكم،.. بسرعه يقولوا #الاخوان الأكيد ان الاخوان اشرف منكم وبيحبوا بلدهم مش خونة زيكم pic.twitter.com/ef8m4wHOGV — Ahmed Samir أحمد سمير (@A_SAMIR_1) January 4, 2021

#الإخوان

في القرن19إخترع الحاج محمودالعطار شربة للمغص المعوي وبسبب الفقر إعتبرالأهالي أن شربة الحاج محمود تشفي من جميع الأمراض،وحاليا تستعمل الحكومة المصرية #جماعة_الإخوان

على أنها شربة الحاج محمود التي تعالج بها كل الأزمات والمشاكل.ترى هل إقتنع مواطن بإعلام حكومة الحاج محمود؟ — جمال عبد العظيم (@xbg_l) January 3, 2021

فبركة إعلامية وتهويل

على الجانب الآخر رأى مؤيدون للنظام المصري الحالي أن ما حدث من ضجة هو فبركة إعلامية وتهويل من الإعلام المعارض.