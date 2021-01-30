البث الحي
حريات|كندا

كندا.. منظمة حقوقية تطالب الحكومة بعدم شراء طائرات مسيرة من إسرائيل

الشركة المذكورة تصنع 85% من الطائرات العسكرية المسيرة التي تستخدمها إسرائيل لتعقب وقتل الفلسطينيين (الفرنسية)
الشركة المذكورة تصنع 85% من الطائرات العسكرية المسيرة التي تستخدمها إسرائيل لتعقب وقتل الفلسطينيين (الفرنسية)
30/1/2021

دعت منظمة "كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط" (CJPME)، الحكومة الكندية إلى إلغاء عقد شراء طائرات مسيرة (من دون طيار) من إسرائيل.

جاء ذلك في منشور للمنظمة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الجمعة.

وذكر بيان نشرته وكالة الأناضول "أن كندا وقعت عقدا بقيمة 36.16 مليون دولار لشراء طائرات مسيرة من إنتاج شركة "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems) ثاني أكبر شركة أسلحة في إسرائيل".

وأوضحت المنظمة أن الطائرات المسيرة التي تشملها الصفقة هي "هيرمس 900″، و"الإصدار المدني" من السلاح الذي استخدمته إسرائيل أثناء الهجوم على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الفلسطيني عام 2014.

وذكرت أن "الطائرات الإسرائيلية المسيرة قتلت 164 طفلا فلسطينيا، خلال هجوم إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين في غزة عام 2014".

الطائرات الإسرائيلية المسيرة قتلت 164 طفلا أثناء هجومها على غزة عام 2014 (الفرنسية)

وشدد البيان على أن "الشركة الإسرائيلية المذكورة متواطئة بشدة في انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين. إذ تصنع 85% من الطائرات العسكرية المسيرة التي تستخدمها إسرائيل لتعقب وقتل الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".

وتابع "كما تنتج ذخائر الفسفور الأبيض، والأسلحة الكيميائية، والقنابل العنقودية، ورصاص القناصة، والمركبات العسكرية، وهي أمور غير قانونية بموجب القانون الدولي".

وأوضح البيان أن "من غير المقبول أن تشتري كندا طائرات مسيرة من شركة أسلحة إسرائيلية مسؤولة بشكل مباشر عن الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي. لذلك عليها أن تلغي على الفور اتفاق الصفقة".

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

إسرائيل تعتبر عودة أميركا للاتفاق النووي خطأ فادحا وطهران تطالب واشنطن بالخطوة الأولى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيكون من الخطأ الفادح أن تعود الإدارة الأميركية الجديدة للعمل بالاتفاق النووي، بينما طالبت طهران واشنطن بالقيام بالخطوة الأولى للعودة إلى الاتفاق.

المزيد من حريات

بعد 6 أشهر على انفجار بيروت.. الآلاف بلا مأوى والفقر في ازدياد

تسبب انفجار مرفأ بيروت في تدمير وتضرر حوالي 200 ألف مسكن وتشريد آلاف الأسر (الجزيرة)

منظمة العفو: أدلة تكشف استخدام معدات فرنسية بشكل غير قانوني لسحق الاحتجاجات في لبنان

منظمة العفو قالت إن البحث يوثق الاستخدام غير الضروري أو المفرط للقوة من جانب قوات الأمن اللبنانية باستخدام أسلحة فرنسية الصنع (الصحافة الفرنسية)

حوار سري ودعوات للتطعيم.. كورونا يفتك بالأسرى الفلسطينيين

من فعالية تضامنية مع الأسرى بمدينة نابلس (الجزيرة)

منظمتان حقوقيتان: تفاصيل جديدة عن اضطهاد الناشط الحقوقي أحمد منصور في الإمارات

في مايو/أيار 2018، حكمت دائرة أمن الدولة في محكمة استئناف أبو ظبي على منصور بالسجن 10 سنوات (رويترز)
الأكثر قراءة

عميل روسي سابق: موسكو استثمرت في ترامب على مدى 40 عاما

واشنطن اتهمت موسكو بشن قرصنة إلكترونية للتأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 ودعم ترامب (غيتي إيميجز)

النووي الإيراني.. إدارة بايدن تقيّم الاتفاق مع الأوروبيين والحكومة الإسرائيلية تتنصل من تصريحات أحد قادتها

إدارة بايدن تقول إن إيران اقتربت من الحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لامتلاك سلاح نووي (غيتي)

الرواية الأميركية السرية للثورة المصرية (2).. هل منح الإخوان الجيش وعدا بالحصانة من المحاسبة؟

أول لقاح لكورونا بجرعة واحدة فقط.. وخبير يؤكد: سيحمي مئات الملايين من الناس