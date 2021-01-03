هل يحمي قانون التجارب السريرية حرمة المصريين؟

ظلت التجارب السريرية في مصر تجرى على المرضى لسنوات دون تشريع حقيقي ينظم عملها الخطير والحساس، ولكن تحت إشراف لجنة "أخلاقيات البحث العلمي" في وزارة الصحة، إلا أنها ظلت بعيدة عن النور، وبعضها يُجرى في سرية وبشكل غير شرعي.

تلك اللجنة -التي تأسست في 2005- كانت هي الجهة الرسمية بالدولة المنوط بها الموافقة على إجراء التجارب السريرية في مصر، وتتولى متابعتها، وتوجد في كل جهة بحثية لجنة مماثلة.

قبل أيام من انتهاء 2020، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بالتجارب السريرية، ليصبح أول قانون ينظم عمل التجارب الإكلينيكية بعد تركه لسنوات على الغارب.

لغط وجدل

وقد شهد القانون جدلا ولغطا واسعين عند إصداره أول مرة من مجلس النواب المصري في مايو/أيار 2018، بسبب اعتراضات مؤسسات مدنية ومجتمع مدني على العديد من المواد التي تتعلق بتغليظ العقوبات، وتقييد العمل البحثي، وإقحام الأجهزة الأمنية، وتقليص دور الباحثين والمتخصصين.

ورفض الرئيس المصري آنذاك التصديق عليه، وأعاده مرة أخرى إلى البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2018، لمعالجة المواد الخلافية، وإجراء التعديلات اللازمة، ولكن البرلمان استغرق نحو عامين قبل أن يقره نهائيا في أغسطس/آب 2020.

ويتزامن إصدار القانون المنظم لعمل التجارب السريرية مع تفشي فيروس كورونا، وظهور سلالة جديدة، والحاجة إلى مشاركة مصر في التجارب السريرية التي تجريها بعض الدول من أجل إيجاد لقاح للفيروس، وتحصل بالتالي على حصة أكبر من اللقاح.

تجارب في الخفاء

واعتبرت الصحف ووسائل الإعلام المصرية أنه إيذان بانتهاء عصر المتاجرة بأجسام وصحة المرضى، حيث كشفت بعض الصحف "القومية" أن "تلك التجارب كانت تمارس في الخفاء دون تنظيم أو توفير غطاء لحماية المرضى، وهو ما كان يجعل المصريين فئران تجارب للشركات الطبية والدوائية من خلال (بيزنس) سري مع بعض الأطباء".

وبحسب معاهد الصحة الوطنية الأميركية (NIH) فإن مصر تعد الدولة الثانية بعد جنوب أفريقيا في جذب شركات الدواء الأجنبية لإجراء التجارب السريرية في 2016، حيث تعد أرضا خصبة لعدم توافر ضمانات حقيقية للمرضى، وغياب تشريعات تتضمن عقوبات رادعة.

مخاوف رئيسية

وإن كان القانون نجح في وضع ضوابط أخلاقية ومهنية وعقوبات رادعة لتنظيم التجارب السريرية وحماية المرضى، تصل للسجن وفرض غرامات مالية، فإن هناك عدة مخاوف تتعلق بأمرين رئيسيين، أولهما، عدم تطبيق القانون بشكل صارم في بلد يحتل مركزا متأخرا على مؤشر "سيادة القانون".

في يونيو/حزيران الماضي، حلّت مصر في المركز الأخير على مستوى دول الشرق الأوسط، والمرتبة 125 من بين 128 دولة شملها تقرير مشروع مؤسسة "العدالة العالمي" الأميركية حول مؤشر سيادة القانون، الذي يعتمد على عدة عوامل منها غياب الفساد، والنظام والأمن العام، وقوة تحقيق القانون، والعدالة المدنية والجنائية.

الأمر الثاني، هو استغلال ملايين المرضى في بلد يعاني 30% من سكانه من الفقر -أي أكثر من 30 مليونا يفتقرون لمظلة تأمينية للعلاج والقدرة على شراء الدواء الغالي- فضلا عن انخفاض تكلفة التجارب، وانتشار الأمية التي تصل إلى نحو 25%، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

وتشكل كل تلك العوامل محفزات مباشرة وقوية للشركات الأجنبية، وهو ما وثّقه التحقيق الاستقصائي -الذي بُث في 18 مايو/أيار الماضي، على قناة الجزيرة، ويحمل عنوان "تجارة الوباء"- من قضايا تورطت فيها الشركات الكبرى في إنتاج أدوية ولقاحات ضد أوبئة سابقة.

الجانب الخفي لصناعة اللقاحات

وكشف البرنامج عن وثائق حصرية تظهر الجانب الخفي من عمل الشركات الكبرى المحتكرة لسوق صناعة اللقاحات والأدوية دوليا والتي تعمل جاهدة حاليا لإنتاج دواء أو لقاح ضد فيروس كورونا، ووثائق أخرى تظهر ممارسات شركات الدواء ونفوذها المثير للجدل.

استدراك على القانون

من أوجه قصور القانون، بحسب مؤسسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مجتمع مدني) عدم النص بشكل مفصل على شروط الموافقة "المستنيرة" التي تمت الإشارة إليها في التعريفات، والتي يجب اتباع التعريف الدولي لها وفقًا لاتفاقية هلسنكي بمكوناتها المختلفة.

فعلى سبيل المثال، يجب أن تشمل إعطاء وقت كافٍ لاتخاذ القرار واستشارة آخرين، وضرورة إخطار المريض بالعلاجات البديلة المثبتة التأثير والمتوفرة، فضلا عن ضرورة معرفته بأن الدواء الذي سوف يأخذه تحت الاختبار وأن بعض الأدوية وهمية (placebo).

وبحسب المبادرة أيضا، فإنه "رغم التعديل الذي أُدخل على تكوين المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، فإنه حتى الآن لا يشمل تمثيلا للمجتمع المدني أو الجمعيات العاملة في (الحق في الصحة)، أو روابط المرضى أو غيرهم من المعنيين".

مصر تعد الدولة الثانية بعد جنوب أفريقيا في جذب شركات الدواء الأجنبية لإجراء التجارب السريرية في 2016 (الجزيرة)

القانون بين التطبيق والتسيب

كل تلك المعطيات، عززت مخاوف الوكيل بوزارة الصحة المصرية الأسبق، وخبير الوبائيات، الدكتور مصطفى جاويش، الذي حذّر من "حالة الترهل في تطبيق قواعد القوانين بشكل صارم في ما يتعلق بالمرضى الفقراء والمساكين الذين لا يجدون ثمن الكشف الطبي أو العلاج".

وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن القانون واجه الكثير من الانتقادات منذ طرحه قبل سنوات طويلة مضت في 2006، ثم أعيد طرحه لاحقا عدة مرات قبل أن يوافق عليه البرلمان المصري في 2018، ويعيده السيسي مرة أخرى للبرلمان بسبب الاعتراضات على العديد من مواده.

كانت الإشكالية الرئيسية في القانون -بحسب الخبير الصحي- هي قضية مهمة نصت عليها اتفاقية هلسنكي الدولية بخصوص "الموافقة المستنيرة" من كل فرد يخضع لتلك التجارب والبحوث الإكلينيكية، خاصة مع ارتفاع نسب الجهل والأمية والفقر ما يشكل عائقا مهما أمام تطبيق هذا الشرط الضروري، وهو ما كشفته فضيحة شركتي أدوية أجنبيتين هما (روش، ونوفارتس) عام 2016 في مصر.

وينص دستور 2014 في المادة 60 على أن "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون".