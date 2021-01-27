البث الحي
حريات|العالم

العفو الدولية تطلق حملة للإفراج عن النشطاء الموقوفين بمصر

الحملة تأتي بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك (رويترز)
الحملة تأتي بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك (رويترز)
27/1/2021

أطلقت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، حملة تغريد للمطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، الموقوفين تعسفيا في مصر.

تأتي الحملة بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة يناير في مصر، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقالت منظمة "العفو" -غير حكومية، مقرها لندن- عبر حسابها على تويتر، "10 سنوات على ثورة 25 يناير في مصر، ولا يزال العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان قيد الاحتجاز التعسفي".

وتابعت "سنشارك أسماء هؤلاء الناشطين طوال أيام الأسبوع، وندعوكم للمبادرة بالتحرك والمطالبة بالإفراج عنهم فورا".

ودعت جميع المهتمين بالعالم إلى إعادة التغريد بشأن الموقوفين للوصول إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قائلة "دعوا الرئيس السيسي يعلم أنكم متضامنون معهم".

وفي 25 يناير/كانون الثاني الجاري، قالت منظمة "العفو"، إن آلاف المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والمنتقدين مكدسون في سجون مصر، وسط تفشي وباء كورونا.

ودعت المنظمة، في تغريدة آنذاك، السلطات المصرية إلى "وضع حد للاكتظاظ في السجون بالإفراج عن المحتجزين تعسفيا، وأولئك الذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا".

والثلاثاء، أعلنت الداخلية المصرية، في بيان، إطلاق سراح 3 آلاف و22 سجينا، بمناسبة عيد الشرطة، غير أنها لم تبين ما إذا كانت قائمة المفرج عنهم تشمل معارضين سياسيين من عدمه.

وكانت السلطات المصرية قالت مرارا إن جميع السجناء لديها على ذمة قضايا جنائية، وليس بينهم "موقوفون سياسيون"، متحدثة عن "التزامها بالقانون والدستور" حيال أوضاعهم الصحية والمعيشية في السجون.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

أطلقت حملة لمواجهتها.. أمنستي: تكنولوجيا التعرف على الوجه تفاقم العنصرية النظامية

دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى حظر تام لاستخدام وتطوير وإنتاج وبيع تكنولوجيا التعرف على الوجه بغرض المراقبة الجماعية من جانب الشرطة وغيرها من الأجهزة الحكومية لأنها “تفاقم الممارسات العنصرية”.

خوفا من كورونا داخل السجون المكتظة.. العفو الدولية تطالب السلطات المصرية بخفض عدد السجناء

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى خفض عدد السجناء، وخصوصا من الأطفال والناشطين، كما طالبت بحماية السجناء الأكثر عرضة للخطر وسط مخاوف من تفشي وباء كورونا بالسجون المصرية المكتظة.

المزيد من حريات

منظمتان حقوقيتان: تفاصيل جديدة عن اضطهاد الناشط الحقوقي أحمد منصور في الإمارات

في مايو/أيار 2018، حكمت دائرة أمن الدولة في محكمة استئناف أبو ظبي على منصور بالسجن 10 سنوات (رويترز)

أعضاء في البرلمان الأوروبي يطالبون البحرين بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان

الرسالة وجهت إلى مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (رويترز)

مخاوف دولية من تصاعد وتيرتها بعد تفجيرين داميين.. العراق ينفذ أولى أحكام الإعدام ومئات آخرون ينتظرون

الرئاسة العراقية صادقت السبت على تنفيذ الإعدام بحق 340 مدانا بتهم "إرهابية وجنائية" (الجزيرة)

انقياد وتدجين.. لوموند تدق ناقوس الخطر بشأن جمع البيانات الشخصية

وكالات الأمن القومي تجمع ملايين الرسائل النصية والبيانات الشخصية من الهواتف المحمولة حول العالم (الأوربية)
الأكثر قراءة

رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ: لا أريد أن أبقى يهوديا

رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ يعتبر أن تسوية الدولتين غير عملية ويدافع عن فكرة دولة فدرالية واحدة لشعبين (الأوروبية)

كورونا.. السلالات الجديدة تنتشر في 109 دول ورئيس تنزانيا يرفض اللقاحات

مريض بفيروس كورونا داخل أحد مستشفيات فرنسا (رويترز)

الحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام

(مواقع التواصل الإجتماعي)

كيف تعرف أن شخصا ما يسرق شبكة واي فاي الخاصة بك وكيف توقفه؟

هناك كثير من التطبيقات المتوفرة في متجر التطبيقات لجهازك المحمول تعِد بفحص شبكتك وتقديم قائمة بجميع الأجهزة المتصلة (مواقع التواصل الاجتماعي)