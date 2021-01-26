البث الحي
حريات|الولايات المتحدة الأميركية

ملاهي ديزني تقرر تجديد لعبة تتضمن إيحاءات عنصرية

التغييرات في مضامين منتج ديزني يأتي ضمن مراجعة ثقافية بالولايات المتحدة لمواجهة العنصرية الممنهجة (غيتي إيميجز)
التغييرات في مضامين منتج ديزني يأتي ضمن مراجعة ثقافية بالولايات المتحدة لمواجهة العنصرية الممنهجة (غيتي إيميجز)
26/1/2021

قررت ديزني تجديد لعبة "جنغل كروز" أو "رحلة في الغابة" في مدينتي الملاهي بكاليفورنيا وفلوريدا، لحذف ما وصفتها الشركة بأنها "صور سلبية" عن بعض الثقافات.

وقالت ديزني الاثنين إنه سيتم تجديد اللعبة التي تأخذ روادها في رحلة نهرية "حتى تعكس وتثمن تنوع العالم من حولنا".

ويرى منتقدون أن اللعبة، التي دُشنت عام 1955، تنطوي على إيحاءات عنصرية في تصوير بعض الشخصيات غير الغربية على أنهم همج ومن آكلي لحوم البشر.

وقالت ديزني في تدوينة إن التحديث سيتضمن مشاهد وحبكة جديدة للعبة. ولم تحدد الشركة موعدا لإطلاق النسخة المحدثة، لكنها قالت إن التغييرات لا علاقة لها بفيلم "جنغل كروز" الذي يقوم ببطولته نجم أفلام الحركة دواين جونسون والمقرر طرحه في يوليو/تموز.

وقال كريس بيتي، وهو مسؤول تنفيذي عن الإبداع في والت ديزني، خلال مقابلة "هذه ليست إعادة تصور للعبة برمتها. إنها جنغل كروز التي تعرفونها وتحبونها… نتصدى في الوقت نفسه للصور السلبية عن السكان الأصليين".

وتأتي التغييرات في أعقاب مراجعة ثقافية في الولايات المتحدة لمواجهة العنصرية الممنهجة، مما أدى إلى إدخال تعديلات على العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام.

وكانت ديزني قد نشرت العام الماضي إرشادات مرفقة ببعض أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية التي أنتجتها مثل "بيتر بان"، للتنويه إلى أن هذه الأعمال تحتوي على تصوير نمطي عفى عليه الزمن لأصحاب البشرة الملونة.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من حريات

أطلقت حملة لمواجهتها.. أمنستي: تكنولوجيا التعرف على الوجه تفاقم العنصرية النظامية

أمنستي: هناك خطر في استخدام أجهزة تنفيذ القانون سلاحَ تكنولوجيا التعرف على الوجه ضد الفئات المهمشة (رويترز)

أعضاء في البرلمان الأوروبي يطالبون البحرين بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان

الرسالة وجهت إلى مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (رويترز)

مخاوف دولية من تصاعد وتيرتها بعد تفجيرين داميين.. العراق ينفذ أولى أحكام الإعدام ومئات آخرون ينتظرون

الرئاسة العراقية صادقت السبت على تنفيذ الإعدام بحق 340 مدانا بتهم "إرهابية وجنائية" (الجزيرة)

انقياد وتدجين.. لوموند تدق ناقوس الخطر بشأن جمع البيانات الشخصية

وكالات الأمن القومي تجمع ملايين الرسائل النصية والبيانات الشخصية من الهواتف المحمولة حول العالم (الأوربية)
الأكثر قراءة

رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ: لا أريد أن أبقى يهوديا

رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ يعتبر أن تسوية الدولتين غير عملية ويدافع عن فكرة دولة فدرالية واحدة لشعبين (الأوروبية)

الحصول على الجنسية التركية عن طريق التقديم العام

(مواقع التواصل الإجتماعي)

حفلة شتائم كادت تتطور لعراك.. فيديو "معركة" إبراهيموفيتش ولوكاكو

النجمان تزاملا في مانشستر يونايتد (رويترز)

هل يمكن تلقي أكثر من لقاح ضد كورونا من شركات مختلفة؟ عالم فيروسات يجيب

د. مكي: مع التلقيح والالتزام بمعايير النظافة والتباعد الاجتماعي والكمامة، فسنحتاج إلى سنتين للسيطرة على الوباء (الجزيرة)