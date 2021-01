نواب من الشين فين يتحدثون إلى نشطاء بحرينيين مؤيدين للديمقراطية

التقى نواب من حزب "شين فين" بشكل افتراضي مع نشطاء بحرينيين مؤيدين للديمقراطية، لمناقشة "انتهاكات حقوق الإنسان" في البلاد، وذلك وفقا لبيان صدر عن الحزب ونشر على موقعه يوم الجمعة 22 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال النائب من الحزب فرانسي مولوي عقب لقائه مع الدكتور سعيد الشهابي وعلي مشيمع نجل سجين الرأي السياسي حسن مشيمع "إنه لمن المحبط للغاية أن نسمع عن استمرار إنكار الحقوق الديمقراطية والمدنية الأساسية في البحرين".

وأضاف مولوي "إنه أمر مزعج بشكل خاص أن نسمع عن معاملة السجناء السياسيين، مع تقارير عن الحرمان التعسفي من المساعدة الطبية والقيود المفروضة على المكالمات الهاتفية لأحبائهم".

Sinn Féin MPs met virtually with Bahraini pro-democracy campaigners to discuss human rights abuses in the country

