منظمة حقوقية: المعارض الروسي نافالني محتجز في سجن سيئ السمعة

كشفت منظمة حقوقية روسية أن المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني يحتجز في مركز اعتقال سيئ السمعة في موسكو.

وكتب متحدث باسم "لجنة المراقبة العامة" الحقوقية في موسكو على صفحته في تلغرام، أنه تم نقل نافالني إلى مركز احتجاز "ماتروسكايا تيشينا" (صمت البحّار) مساء الاثنين.

ويرتبط اسم السجن بسلسلة من الوفيات مجهولة الأسباب، كان من بينها وفاة المحامي سيرجي ماغنيتسكي عام 2009.

ولم تعلق السلطات الروسية على مكان احتجاز المعارض البالغ من العمر 44 عاما، والذي تم اعتقاله بمطار شيريميتيفو في موسكو مساء الأحد فور وصوله إلى البلاد عائدا من ألمانيا.

وعاد نافالني من ألمانيا بعدما تلقى العلاج بعد محاولة اغتيال بغاز أعصاب نوفيتشوك. وقضت محكمة روسية الاثنين في دعوى مستعجلة بحبس نافالني لمدة 30 يوما بدعوى انتهاك شروط حكم سابق صدر ضده مع إيقاف التنفيذ.