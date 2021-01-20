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حريات|روسيا

منظمة حقوقية: المعارض الروسي نافالني محتجز في سجن سيئ السمعة

أليكسي نافالني وزوجته يسيران نحو نقطة مراقبة جوازات السفر بمطار شيريميتيفو في موسكو عند وصولهما من برلين يوم 17 من الشهر الجاري (الفرنسية)
أليكسي نافالني وزوجته يسيران نحو نقطة مراقبة جوازات السفر بمطار شيريميتيفو في موسكو عند وصولهما من برلين يوم 17 من الشهر الجاري (الفرنسية)
20/1/2021

كشفت منظمة حقوقية روسية أن المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني يحتجز في مركز اعتقال سيئ السمعة في موسكو.

وكتب متحدث باسم "لجنة المراقبة العامة" الحقوقية في موسكو على صفحته في تلغرام، أنه تم نقل نافالني إلى مركز احتجاز "ماتروسكايا تيشينا" (صمت البحّار) مساء الاثنين.

ويرتبط اسم السجن بسلسلة من الوفيات مجهولة الأسباب، كان من بينها وفاة المحامي سيرجي ماغنيتسكي عام 2009.

ولم تعلق السلطات الروسية على مكان احتجاز المعارض البالغ من العمر 44 عاما، والذي تم اعتقاله بمطار شيريميتيفو في موسكو مساء الأحد فور وصوله إلى البلاد عائدا من ألمانيا.

وعاد نافالني من ألمانيا بعدما تلقى العلاج بعد محاولة اغتيال بغاز أعصاب نوفيتشوك. وقضت محكمة روسية الاثنين في دعوى مستعجلة بحبس نافالني لمدة 30 يوما بدعوى انتهاك شروط حكم سابق صدر ضده مع إيقاف التنفيذ.

المصدر : الألمانية

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