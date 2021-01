بالرسم والموسيقى والأفلام.. مسابقة الحرية للاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة يناير

الفكرة مش بتموت – مسابقة ابداعية

كان المصريون في #٢٥_يناير ضمن الملايين الذين اجتاحوا الشوارع والمدن مطالبين بحقوقهم في الحيرة العيش الكريم. وبعد عشر سنوات لا يزال الكثيرون منهم في السجون والمنفى يناضلون من اجل ادراك مطلبهم الذي خرجوا من اجله في ذلك الحين. يحول بينهم وبين ذاك الحلم حكومات تحاول بشتى الطرق قمع وقتل فكرة تؤرقهم ليل نهار. الحرية، فكرة لا تزال حية ولم تمت، تحوم في سماء أوطاننا متحينةً الفرصة للعودة لميادينها ولتنبض في شوارعها من جديد. شارك معنا عملك الإبداعي في مسابقة "الفكرة مش بتموت" لمزيد من التفاصيل الرجاء زيارة IdeasDontDie.TheFreedomI.org ثلاث فئات للمشاركة: 🎨 الفن ثنائي الأبعاد | 🎵 الموسيقى | 🎥 الأفلام القصيرة 🏆 ثلاث فائزين من كل فئة:المركز الأول 2500 دولارالمركز الثاني 1000 دولارالمركز الثالث 500 دولارآخر موعد لاستلام المشاركات يوم ٢٠ يناير الساعة 11:59 مساءً بتوقيت شرق أمريكا (EST)

