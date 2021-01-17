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حريات|يونان

وصف الإسلام بأنه ليس دينا.. مسلمو اليونان يدينون إهانة رئيس الأساقفة

عدد كبير من المسلمين في أثينا، إلا أنها العاصمة الأوروبية الوحيدة التي لا يوجد بها مسجد (الجزيرة)
عدد كبير من المسلمين في أثينا، إلا أنها العاصمة الأوروبية الوحيدة التي لا يوجد بها مسجد (الجزيرة)
17/1/2021

أدانت منظمات إسلامية في اليونان استهداف رئيس الأساقفة في البلاد إيرونيموس للإسلام والمسلمين، حين وصف الإسلام بأنه ليس دينا، ودعته للاعتذار.

ووجهت الهيئة الاستشارية للأقلية المسلمة في تراقيا الغربية -عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي- إدانة لإيرونيموس، بسبب ما قاله ضد الإسلام والمسلمين.

ودعت الهيئة رئيس الأساقفة إلى استبدال اللهجة المعادية للإسلام بلغة السلام والوحدة، وقالت "في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، نأمل استبدال اللغة المعادية للإسلام بلغة السلام والوحدة".

ودعت جمعية خريجي مدارس الأئمة والخطابة في تراقيا الغربية رئيس الأساقفة إلى تقديم اعتذار للمسلمين والإنسانية. ووصفت ألفاظه بأنها "عدوانية" لا تليق بالمنصب الديني الذي يشغله، ولا تصدر حتى من إنسان عادي.

وفي وقت سابق، قال إيرونيموس -في حديثه لقناة "أوبن تي في" (OPEN TV) حول حرب الاستقلال اليونانية- "إن الإسلام ليس دينًا"، و"المسلمون يقفون دائما مع الحرب".

وأضاف "الإسلام… ليس دينا، بل حزب سياسي، طموح سياسي". وأضاف أن أتباع الإسلام "أناس حرب، وأناس توسعيون، هذه خصوصية الإسلام، وتعاليم محمد تدعو لهذا"، حسب زعمه.

المصدر : وكالة الأناضول

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