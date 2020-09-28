حبس محام مصري بارز بتهمة إثارة الرأي العام

قالت مصادر حقوقية مصرية إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس المحامي البارز سعيد أباظة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة إثارة الرأي العام، وذلك في وقت تواصل فيه إلقاء القبض على عدد من المحامين على خلفية معارضتهم السلطة في قضايا سياسية أو نقابية.

وكانت الشرطة اعتقلت أباظة من منزله بالقاهرة في 20 سبتمبر/أيلول الجاري، واقتادته إلى جهة غير معلومة، حيث ظل مختفيا قسريا عدة أيام، قبل أن يظهر أمام النيابة التي قررت حبسه.

وأكدت المصادر أن اعتقال المحامي البارز جاء بسبب انتقاده سياسات الدولة، خاصة قانون التصالح الذي أقرته الدولة بهدف تحصيل غرامات مالية من المواطنين لتجنب هدم منازلهم المخالفة لاشتراطات البناء، في حين قالت شبكة رصد إن ملاحقة أباظة ترتبط برفع دعوى قضائية تطالب بالحكم بعدم دستورية قانون التصالح.

أما نقيب المحامين رجائي عطية فقال إنه حضر جلسة عرض أباظة أمام النيابة، لكنه رفض الكشف عن الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه "ليس من الصالح ترديدها".

وترشح أباظة لمقعد نقيب المحامين في الانتخابات الأخيرة، قبل أن يتنازل لصالح عطية.

اطالب بالافراج الفوري عن الزميل سعيد اباظة المحامي بالنقض .. #إفرجوا_عن_سعيد_أباظة — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) September 21, 2020

الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين تحدث عن أن الاتهامات الموجهة إلى الأستاذ سعيد اباظه لايجوز تداولها

( حد فاهم حاجه ) — Basem Ahmed (@BasemAh84705061) September 27, 2020

وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت اعتقال عدد من المحامين والحقوقيين، بينهم أحمد عاشور من الفيوم، والسيد سعيد خلف عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

وشهدت مصر خلال حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي اعتقال عشرات الآلاف ضمن حملة قمع بدأت عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه السيسي في صيف 2013، عندما كان وزيرا للدفاع، وقام بتعطيل الدستور وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.