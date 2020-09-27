البث الحي
حريات|فرنسا

احتجاجات في كاليه بفرنسا ضد قرار محلي بحظر تقديم الطعام للمهاجرين

أعلى محكمة إدارية في فرنسا رفضت تعليق القرار الذي أصدره محافظ المنطقة بحظر تقديم الطعام للمهاجرين في وسط كاليه (الفرنسية)
أعلى محكمة إدارية في فرنسا رفضت تعليق القرار الذي أصدره محافظ المنطقة بحظر تقديم الطعام للمهاجرين في وسط كاليه (الفرنسية)
27/9/2020

نظم نحو 250 ناشطا فرنسيا السبت احتجاجا في ميناء كاليه (شمالي فرنسا) ضد قرار محلي بحظر تقديم الطعام للمهاجرين في وسط المدينة.

كما استنكر أعضاء نحو 70 جمعية خيرية ومؤسسة حقوقية ما وصفوه بفشل المسؤولين المحليين حتى في توفير أدنى الخدمات الأساسية للمهاجرين الذين يعيشون في المدينة وحولها.

والجمعة، رفضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا تعليق القرار الذي أصدره محافظ المنطقة بحظر تقديم الطعام للمهاجرين في وسط كاليه، وهو قرار أثار غضب الناشطين الحقوقيين.

ودافع مسؤولون محليون عن قرار حظر إطعام المهاجرين في وسط المدينة، وضمن حدود معينة، باعتبار أنه ضروري للحفاظ على النظام العام، وأيضا لضمان تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بشكل صحيح لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافوا أن النشطاء أحرار في تقديم المساعدة للمهاجرين خارج المنطقة المحددة.

ويتواجد حول ميناء كاليه نحو 1200 مهاجر من دول عدة، بينها إيران والعراق وأفغانستان والسودان وإريتريا، ومعظمهم ينتظرون فرصة عبور المانش للوصول إلى بريطانيا.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

فرنسا تطالب بمواجهة الإرهاب وأزمة اللاجئين

طالب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الاتحاد الأوروبي باتخاذ المزيد من التدابير لمكافحة الإرهاب، ومواجهة أزمة اللاجئين، وذلك قبل أسبوع من الاجتماع الذي سيجمعه بنظرائه الأوروبيين بأمستردام. تقرير: رفيعة الطالعي. تاريخ البث: 20/1/2016.

مظاهرات للاجئين في سويسرا وفرنسا تطالب بحقوقهم

تظاهرت مجموعات من اللاجئين في مدينة لوزان السويسرية مطالبين بتسوية أوضاعهم، وانتقدوا اتفاقية دبلن التي تحصر حق التقديم للجوء في أول بلد يدخله اللاجئ. ومن ناحية أخرى استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة بمخيم كاليه. تقرير: محمد الطيب

المزيد من حريات

اكتشاف 5 مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة الليبية

السلطات الليبية اكتشفت مؤخرا العديد من القبور الجماعية ويتهم موالون لحفتر بتصفية أصحابها (مواقع التواصل)

تقرير حقوقي: أوروبا تتكتم على استهداف إسرائيل مشاريعها بالأراضي الفلسطينية

جرافة إسرائيلية تهدم أحد المباني الفلسطينية في القدس (الجزيرة)

مزارعات غزة يواجهن صعوبة في الوصول لأراضيهن

المركز الحقوقي طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الفلسطينيين، ولا سيما النساء (رويترز)

عشرات الأسرى يتضامنون معه.. تدهور خطير في صحة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس

الأخرس قال في رسالة إنه لن يتناول الطعام إلا في بيته (الجزيرة)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)