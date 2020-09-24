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حريات|فلسطين

إضراب مؤقت بسجون إسرائيلية احتجاجا على إجراءات تضييقية ونادي الأسير يحذر

الأسرى الفلسطينيون يخوضون إضرابات متقطعة عن الطعام تنديدا بما يواجهونه من ظلم وتعسف (الجزيرة)
الأسرى الفلسطينيون يخوضون إضرابات متقطعة عن الطعام تنديدا بما يواجهونه من ظلم وتعسف (الجزيرة)
24/9/2020

قرر الأسرى الفلسطينيون في 5 سجون إسرائيلية إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام يومي الجمعة والسبت، احتجاجا على قرار الاحتلال بإغلاق حساب "الكانتينا" الخاص بمشتريات الأسرى وإعادة الحوالة الخاصة به.

وكانت سلطات الاحتلال رفضت استلام الحوالة المالية الخاصة بـ"الكانتينا" الأسرى الأمنيين التي تدفعها السلطة الفلسطينية، بينما استلمت "الكانتينا" الخاصة بالسجناء الجنائيين.

وجدد نادي الأسير تحذيره من تداعيات قرار الاحتلال الخطير، الذي يمس احتياجات الأسرى الأساسية، حيث يعتمد الأسرى بما يزيد عن 60% على "الكانتينا" في توفير طعام جيد لهم واحتياجات أساسية أخرى، وهما ما يتوقع أن يفاقم من الظروف الحياتية الصعبة التي يواجهونها بالأصل.

وطالب نادي الأسير مجددا المؤسسات الوطنية والأهلية والحقوقية والدولية أن تقف عند مسؤولياتها لوقف هذا "الإجراء الخطير".

وفي وقت سابق أمس قال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، قدري أبو بكر، إن الهيئة تحول نحو 700 ألف دولار شهريا لحساب الأسرى تستخدم في تغطية احتياجات تتعنت إدارة السجون الإسرائيلية في توفيرها أو تقديمها.

وأشار إلى أن مثل هذا الإجراء يعني أن سلطات الاحتلال تواصل إمعانها في القرصنة والبلطجة المالية على مستحقات الأسرى وعائلاتهم؛ لإخضاع القيادة الفلسطينية وتجريم النضال الفلسطيني، حسب تعبيره.

المصدر : الجزيرة

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