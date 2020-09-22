البث الحي
حريات|مصر

الأمم المتحدة تنفي منح تفويض بالقمع في مصر وتنتقد "خنق" الحريات

دوجاريك: لا ينبغي لأحد أن يحصل على تفويض مطلق لخنق حرية التعبير (غيتي)
دوجاريك: لا ينبغي لأحد أن يحصل على تفويض مطلق لخنق حرية التعبير (غيتي)
22/9/2020

قالت الأمم المتحدة إنها لا تمنح تفويضا بالقمع، وذلك ردا على سؤال بشأن عدد "المعتقلين السياسيين" في مصر، ودعت المنظمة الدولية إلى ضرورة أن "يُسمح للناس بالتعبير عن أنفسهم، وأن تنصت الحكومات للشعوب".

وخلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك، قال أحد الصحفيين إن عدد "المعتقلين السياسيين" في مصر يتراوح بين 60 ألفا و100 ألف، وتساءل إن كان الصمت الأممي إزاء هذا الوضع يمثل "تفويضا" بالمضي قدما في سياسات القمع.

وأجاب دوجاريك "لا (نمنح تفويضا بالقمع) أيا كان البلد الذي نتحدث عنه، لا ينبغي لأحد أن يحصل على تفويض مطلق لخنق (حرية) التعبير العام أو التعبير السياسي".

وتابع "أعتقد، كما قال الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) بوضوح شديد إنه لا ينبغي أن يكون أي شخص في القرن 11 في السجن بسبب ما يعتقده أو بسبب آرائه السياسية".

وشدد على ضرورة أن "يُسمح للناس بالتعبير عن أنفسهم، وأن تنصت الحكومات للشعوب".

والأحد، دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق نشطاء مصريين تم توقيفهم العام الماضي، على خلفية دعوة للاحتجاج في 20 سبتمبر/أيلول 2019.

وقالت المنظمة الحقوقية إن يوم 20 من الشهر الجاري يوافق الذكرى السنوية لأكبر حملة ضد المحتجين في مصر منذ وصول (الرئيس عبد الفتاح) السيسي إلى سدة الحكم (عام 2014).

وأضافت "اعتُقل ما لا يقل عن 4 آلاف شخص (العام الماضي) بينهم صحفيون ونشطاء لم يشاركوا حتى بالاحتجاجات.. يقبع العديد منهم في السجن بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب".

 

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من حريات

اكتشاف 5 مقابر جماعية جديدة في مدينة ترهونة الليبية

السلطات الليبية اكتشفت مؤخرا العديد من القبور الجماعية ويتهم موالون لحفتر بتصفية أصحابها (مواقع التواصل)

تقرير حقوقي: أوروبا تتكتم على استهداف إسرائيل مشاريعها بالأراضي الفلسطينية

جرافة إسرائيلية تهدم أحد المباني الفلسطينية في القدس (الجزيرة)

مزارعات غزة يواجهن صعوبة في الوصول لأراضيهن

المركز الحقوقي طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الفلسطينيين، ولا سيما النساء (رويترز)

عشرات الأسرى يتضامنون معه.. تدهور خطير في صحة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس

الأخرس قال في رسالة إنه لن يتناول الطعام إلا في بيته (الجزيرة)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

قره باغ.. إدانة أممية لقصف المدنيين في غنجه وأردوغان يتهم مجموعة مينسك بالانحياز لأرمينيا

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)