الأمم المتحدة: تأجيل مساعدات طبية عاجلة بسبب إغلاق مطار صنعاء

قالت الأمم المتحدة إن تعليق الرحلات الجوية في مطار صنعاء الدولي أدى إلى تأجيل وصول 207 أطنان من المساعدات الطبية لمواجهة وباء كورونا في اليمن.

وحسب بيان مقتضب صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، فإن تعليق الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء في 9 سبتمبر/أيلول الجاري أدى إلى تأجيل وصول 207 أطنان من معدات مواجهة فيروس كورونا، كما أدى إلى تأجيل وصول عاملين في المجال الإنساني.

وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن الحوثيون إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الإنسانية الأممية، بسبب نفاد الوقود.

ويعد مطار صنعاء الدولي منفذا أساسيا لنقل مساعدات أممية وأخرى لمنظمات دولية كالصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، إضافة إلى نقل الموظفين الأمميين.

‎وحتى مساء الأحد، سجل اليمن 2026 إصابة بفيروس كورونا، بينها 586 وفاة، و1227 حالة تعاف.

ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم على العدد الحقيقي للضحايا.