ووتش تدعو لإجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت

دعت هيومن رايتس ووتش إلى إجراء تحقيق دولي ومستقل في انفجار بيروت قبل أيام لمحاسبة المسؤولين عنه وضمان تعويض الضحايا، كما طالبت "بإصلاح سياسي حقيقي" في لبنان.

وحثت المنظمة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال -الذي أعلن عزمه على السفر إلى بيروت "للتعبير عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب اللبناني"، في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع في أحد مستودعات ميناء العاصمة اللبنانية قبل بضعة أيام- على تقديم تلك المطالب للسلطات اللبنانية.

وقالت إن التضامن مع الشعب اللبناني مهم، لكن الأكثر أهمية واستعجالا منه هو مساعدة المتضررين من الانفجار المروع الذي قتل 157 شخصا على الأقل، وجرح أكثر من 5 آلاف آخرين، وألحق أضرارا جسيمة بالمستشفيات، والمنازل، والمؤسسات التجارية، والبنية التحتية.

وأضافت "كما أن ثمة حاجة إلى إجراء تحقيق دولي ومستقل في الانفجار لمحاسبة المسؤولين عنه وضمان تعويض الضحايا. وأخيرا، ينبغي أن يكون هناك إصلاح سياسي حقيقي".

وتابعت أن على ميشال أن يوضح أن الاتحاد الأوروبي يتوقع إصلاحات سياسية حقيقية لاستئصال الفساد ومعالجة مظالم سكان لبنان، وأن تنفيذها متصل مباشرة بالدعم المالي المستقبلي للحكومة.

ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى استخدام نفوذه للمساعدة في ضمان حصول السكان على حقوقهم الأساسية مثل السكن، والرعاية الصحية، والتعليم، وخضوع جميع المسؤولين عن هذا الانفجار المروع للمساءلة.