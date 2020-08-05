ماليزيا.. دعوات حقوقية لوقف التحقيق مع صحفيي شبكة الجزيرة

دعا ممثل لجنة حماية الصحفيين في جنوبي شرقي آسيا شاون كريسباين الحكومة الماليزية إلى وقف كل تحقيق يتعلق بصحفيي شبكة الجزيرة، وذلك بعد مداهمة الشرطة الماليزية مكتب الشبكة في كوالالومبور في إطار تحقيق جنائي على خلفية فيلم وثائقي بثته الشبكة الشهر الماضي عن معاملة السلطات الماليزية للمهاجرين غير القانونيين خلال جائحة كورونا.

ودعا ممثل اللجنة الحكومة الماليزية ورئيس الوزراء إلى التوقف عن معاملة الصحفيين كمجرمين، على حد تعبيره.

وأضافت اللجنة أن ستة عاملين في مكتب الشبكة، بينهم صحفيون، يتابَعون في التحقيق الذي يتضمن تهما بالتحريض والتشهير وانتهاك قانون الاتصالات.

ووصفت شبكة الجزيرة في بيان مداهمة المكتب بالتصعيد المقلق، داعية السلطات الماليزية إلى وضع حد لتحقيقاتها المتعلقة بصحفيي الشبكة.

وقالت الشبكة في بيان إن الشرطة صادرت جهازي حاسوب من المكتب أثناء المداهمة.