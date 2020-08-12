قضية الشامسي.. قطر: تأييد الاستئناف الإماراتي للسجن المؤبد يجافي العدالة والحقائق

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية إن تأييد محكمة الاستئناف الاتحادية الإماراتية الحكم الصادر ضد المواطن العماني عبد الله الشامسي بالسجن المؤبد بعد اتهامه بالتخابر مع دولة قطر يجافي العدالة والحقائق.

وأكد البيان على أن الاتهامات مستنكرة وباطلة وعارية عن الصحة ولا سند لها من الواقع أو القانون، وأنها تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول.

واعتبر البيان أن الحكم مؤسس على أسباب لا علاقة لها بالقانون وإنما لأسباب معروفة، وأنه يكشف ما وصلت إليه السلطات الإماراتية من سلوك مرفوض يمس حقوق المواطن الخليجي.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في وقت سابق إن محكمة إماراتية حكمت على الشامسي بالسجن مدى الحياة في مايو/أيار 2020 بعد محاكمة جائرة جدا.

وقال أحد أفراد الأسرة إنه بعد اعتقال عبد الله الشامسي في أغسطس/آب 2018 -الذي كان عمره وقتها 19 عاما، وكان طالبا في مدرسة ثانوية بالإمارات- أخضعه أمن الدولة للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، والحبس الانفرادي المطول والتعذيب، وأصبح عمر الشامسي الآن 21 عاما، ولديه اكتئاب وسرطان الكلى.

وقال أفراد الأسرة لهيومن رايتس ووتش إن محاكمة الشامسي -التي بدأت في فبراير/شباط 2020 بعد أكثر من عام ونصف عام على اعتقاله- تخللتها انتهاكات في الإجراءات القانونية الواجبة، بما فيها منعه من الاتصال بمحام أثناء الاستجواب، وقبول اعتراف يزعم أنه قسري كدليل.