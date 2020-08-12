تعذيب وسوء معاملة.. السعودية تحتجز مئات اليمنيين بينهم مجندون وصيادون

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن السلطات السعودية تعتقل مئات اليمنيين في سجن تابع للقوات الجوية في جازان جنوب المملكة.

وأشارت إلى أن كثيراً منهم يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة بشكل ممنهج، وأكدت وفاة معتقل واحد على الأقل بسبب التعذيب.

وقال رئيس المنظمة إن من بين المعتقلين أكثر من 500 من المجندين كانوا يقاتلون في الحدود الجنوبية للسعودية ضد الحوثيين، وبين هؤلاء 28 اعتقلوا بسبب مطالبتهم بإجازة خلال عيد الفطر الماضي.

وأضاف أن هناك صيادين من بين المحتجزين اعتقلتهم قوات خفر السواحل اليمنية لأسباب غير معروفة، وسلمتهم للقوات السعودية.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين أو تسليمهم للمؤسسات القضائية اليمنية، داعية للتحقيق في اختفاء العديد من اليمنيين بالسجون السعودية خلال الفترة الماضية.