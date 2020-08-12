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حريات|يمن

تعذيب وسوء معاملة.. السعودية تحتجز مئات اليمنيين بينهم مجندون وصيادون

مجندون يمنيون في محور جازان جنوبي السعودية يطالبون بترحيلهم لبلدهم (الجزيرة)
مجندون يمنيون في محور جازان جنوبي السعودية يطالبون بترحيلهم لبلدهم (الجزيرة)
12/8/2020

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن السلطات السعودية تعتقل مئات اليمنيين في سجن تابع للقوات الجوية في جازان جنوب المملكة.

وأشارت إلى أن كثيراً منهم يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة بشكل ممنهج، وأكدت وفاة معتقل واحد على الأقل بسبب التعذيب.

وقال رئيس المنظمة إن من بين المعتقلين أكثر من 500 من المجندين كانوا يقاتلون في الحدود الجنوبية للسعودية ضد الحوثيين، وبين هؤلاء 28 اعتقلوا بسبب مطالبتهم بإجازة خلال عيد الفطر الماضي.

وأضاف أن هناك صيادين من بين المحتجزين اعتقلتهم قوات خفر السواحل اليمنية لأسباب غير معروفة، وسلمتهم للقوات السعودية.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين أو تسليمهم للمؤسسات القضائية اليمنية، داعية للتحقيق في اختفاء العديد من اليمنيين بالسجون السعودية خلال الفترة الماضية.

 

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

مجندون يمنيون في محور جازان جنوبي السعودية يطالبون بترحيلهم إلى بلدهم

تظاهر مجندون يمنيون من قوات ألوية الواجب والسادس والسابع برازح في محور جازان (جنوبي السعودية) للمطالبة بترحيلهم إلى بلدهم. وحصلت الجزيرة على مقاطع فيديو تُظهر المجندين وهم يطالبون بإخراجهم من مبنى تحتجزهم فيه القوات السعودية في جازان. تقرير: هديل اليماني تاريخ البث: 2020/4/23

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