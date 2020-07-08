وفاة أسير فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد معاناة مع المرض

أعلن نادي الأسير الفلسطيني ومصلحة السجون الإسرائيلية وفاة الأسير سعيد الغرابلي اليوم الأربعاء، بعد معاناة مع مرض السرطان وأمراض أخرى، وذلك بعد قضائه 26 عاما في السجون الإسرائيلية.

وقال نادي الأسير في بيان "استشهد الأسير سعيد الغرابلي من غزة المعتقل منذ 26 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، وأضاف أن الغرابلي واجه جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) على مدار سنوات اعتقاله، حسبما ورد في البيان.

وأكدت مصلحة السجون الإسرائيلية -في بيان- وفاة الأسير الأمني من حماس صباح اليوم 8 يوليو/تموز، في مستشفى كابلان بعد معاناته من أمراض مزمنة.

والغرابلي هو ثاني أسير فلسطيني يقضي منذ بداية العام داخل السجون الإسرائيلية، بحسب نادي الأسير الذي كان قد أعلن في أبريل/ نيسان الماضي وفاة الشاب نور البرغوثي (23 عاما) في سجن النقب لأسباب لم تعرف.

وفي بيانها، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن الغرابلي محكوم بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل، موضحة أنه تم إدخاله مؤخرا إلى المركز الطبي لخدمة السجن وإلى مستشفى كابلان في 5 يوليو/تموز، ومات في المستشفى من مرضه.

والغرابلي من مواليد 1946 وهو متزوج وأب لعشرة أبناء، حسب بيان مصلحة السجون الإسرائيلية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الإهمال الطبي المتعمد تسبب في استشهاد 69 أسيرا منذ عام 1967، من أصل 224 أسيرا قضوا داخل السجون الإسرائيلية.

وبحسب المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة، يقبع في السجون الإسرائيلية نحو 4700 أسير فلسطيني، بينهم نحو 170 طفلا و41 امرأة.

ويعرف نادي الأسير الفلسطيني عن نفسه بأنه جمعية أهلية محلية إنسانية مستقلة تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.