حساب معتقلي الرأي: غموض بشأن مصير الداعية السعودي سفر الحوالي

أكد حساب معتقلي الرأي انقطاع أخبار الشيخ المعتقل في السجون السعودية سفر الحوالي عن عائلته منذ بدء الحجر الصحي في المملكة بسبب فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قال حساب "معتقلي الرأي" إن الشيخ يعيش ظروفا صحية لا تتناسب مع وضعه الصحي المتدهور.

والحوالي من أبرز الدعاة المعتقلين في سجون المملكة منذ عام 2018، على خلفية آرائه المنتقدة لسياسات الأسرة الحاكمة.

وأضاف الحساب الذي يتابع أوضاع معتقلي الرأي في المملكة -في تغريدة له عبر تويتر- "أن هناك مخاوف جديدة على حياة الشيخ، خاصة أنه يعاني من أمراض مزمنة، عدا عن كبر سنه".

🔴 عاجل

تأكد لنا أن أخبار الشيخ #سفر_الحوالي منقطعة تماماً عن عائلته منذ بدء الحجر في المملكة بسبب كورونا. pic.twitter.com/ijqhaWee02 — معتقلي الرأي (@m3takl) July 6, 2020

وكانت السلطات الأمنية في السعودية قد اعتقلت في 12 يوليو/تموز 2018 الشيخ القعيد سفر الحوالي وأبناءه الأربعة، وذلك عقب 3 أيام من تسريب كتابه المسمى "المسلمون والحضارة الغربية" بنسخته الإلكترونية، والذي تضمن نصائح للعلماء والأسرة الحاكمة في المملكة، كما انتقد إغداق الرياض مليارات الدولارات على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تنبيه سابق

وسبق لحساب معتقلي الرأي أن نبّه لتدهور صحة الشيخ الحوالي، مشيرا إلى أن السلطات لم تراع وضعه الصحي وهو المصاب بعدة أمراض، أبرزها الفشل الكلوي وكسر الحوض، مضيفا أن الحوالي يتعرض لإهمال طبي يتجلى في حرمانه من الدواء.

وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.