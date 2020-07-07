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حساب معتقلي الرأي: غموض بشأن مصير الداعية السعودي سفر الحوالي

الحوالي اعتقل بعد تسريب كتاب له يتضمن نصائح للعلماء والأسرة الحاكمة في المملكة (مواقع التواصل)
الحوالي اعتقل بعد تسريب كتاب له يتضمن نصائح للعلماء والأسرة الحاكمة في المملكة (مواقع التواصل)
7/7/2020

أكد حساب معتقلي الرأي انقطاع أخبار الشيخ المعتقل في السجون السعودية سفر الحوالي عن عائلته منذ بدء الحجر الصحي في المملكة بسبب فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قال حساب "معتقلي الرأي" إن الشيخ يعيش ظروفا صحية لا تتناسب مع وضعه الصحي المتدهور.

والحوالي من أبرز الدعاة المعتقلين في سجون المملكة منذ عام 2018، على خلفية آرائه المنتقدة لسياسات الأسرة الحاكمة.

وأضاف الحساب الذي يتابع أوضاع معتقلي الرأي في المملكة -في تغريدة له عبر تويتر- "أن هناك مخاوف جديدة على حياة الشيخ، خاصة أنه يعاني من أمراض مزمنة، عدا عن كبر سنه".

وكانت السلطات الأمنية في السعودية قد اعتقلت في 12 يوليو/تموز 2018 الشيخ القعيد سفر الحوالي وأبناءه الأربعة، وذلك عقب 3 أيام من تسريب كتابه المسمى "المسلمون والحضارة الغربية" بنسخته الإلكترونية، والذي تضمن نصائح للعلماء والأسرة الحاكمة في المملكة، كما انتقد إغداق الرياض مليارات الدولارات على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تنبيه سابق

وسبق لحساب معتقلي الرأي أن نبّه لتدهور صحة الشيخ الحوالي، مشيرا إلى أن السلطات لم تراع وضعه الصحي وهو المصاب بعدة أمراض، أبرزها الفشل الكلوي وكسر الحوض، مضيفا أن الحوالي يتعرض لإهمال طبي يتجلى في حرمانه من الدواء.

وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

المصدر : الجزيرة

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