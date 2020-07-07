أصيب بكورونا.. الصحفي المصري محمد منير يستغيث بنقابة الصحفيين بعد تدهور حالته الصحية عقب خروجه من محبسه

قال الصحفي المصري محمد منير إن حالته الصحية تدهورت بشدة عقب خروجه من محبسه نهاية الأسبوع الماضي، حيث كان يعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا من ارتفاع درجة الحرارة وضيق في التنفس، واستمرت حالته في التدهور حتى اليوم.

الصحفي قال في فيديو له إن وضعه الصحي حرج إلا أنه قابل للعلاج، وإن الطبيب أخبره بضرورة الذهاب إلى المستشفى، وطالب نقابة الصحفيين بتوفير مكان له في مستشفى المنيرة لعلاجه.

وكان الصحفي محمد منير قد اعتقل إثر انتقاده غلاف مجلة روز اليوسف، والتعليق عليه في مداخلة له على قناة الجزيرة مباشر، ليتم إخلاء سبيله عقب ذلك من نيابة أمن الدولة العليا.

وطالب نقابيون وصحفيون بسرعة علاج منير، مؤكدين أن حالته الصحية تتدهور سريعا، وأن هناك قلقا على حياته، مؤكدين إنه أصيب بفيروس كورونا عقب اعتقاله وأنه تم إخلاء سبيله لهذا السبب.