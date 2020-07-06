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حقوق إنسان|حريات

عقوبات بريطانية محتملة على سعوديين متورطين بمقتل خاشقجي

راب أقر بتأثير الإجراءات الجديدة على العلاقات مع بعض الدول لكنه أكد ضرورتها (رويترز)
راب أقر بتأثير الإجراءات الجديدة على العلاقات مع بعض الدول لكنه أكد ضرورتها (رويترز)
6/7/2020

قالت فايننشال تايمز إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيعلن اليوم الاثنين في مجلس العموم عن عقوبات تشمل تجميد أصول ومنع السفر بحق شخصيات أجنبية ضالعة في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الإجراءات ستأتي ضمن قانون العقوبات البريطاني المعتمد بعد إتمام خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي نهاية العام الجاري، لكنها ستدخل حيز التنفيذ فورا.

وبيّنت أنها قد تشمل شخصيات روسية مسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنتسكي في سجنه بموسكو، وأخرى سعودية متورطة في قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

ومن جانبه أقر وزير الخارجية بأن هناك بعض القلق من تأثير هذه العقوبات على العلاقات الثنائية مع الدول، لكنه أكد أن هذا هو الأمر الصائب أخلاقيا القيام به.

وأضاف راب أن التشريع الجديد سيمنح الحكومة صلاحيات لمنع الضالعين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من دخول بريطانيا ونقل أموالهم عبر بنوكها والتربح من اقتصادها.

المصدر : الصحافة البريطانية

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