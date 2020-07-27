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حريات|عراق

مفوضية حقوقية تدعو بغداد لتحقيق عاجل في قتل وجرح متظاهرين

المفوضية دعت إلى منع استخدام أي عنف مفرط تجاه المتظاهرين (الجزيرة)
المفوضية دعت إلى منع استخدام أي عنف مفرط تجاه المتظاهرين (الجزيرة)
27/7/2020

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الحكومة إلى إجراء تحقيق عاجل في قتل وإصابة متظاهرين وإلى تقديم المقصرين للعدالة.

وعبرت المفوضية في بيان اليوم الاثنين عن قلقها وأسفها لسقوط ضحايا ومصابين في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق بسبب تردي قطاع الكهرباء في البلاد.

ودعت المفوضية الحكومة إلى الإيعاز لكافة القوات الأمنية بالسماح لسيارات الإسعاف والفرق الطبية بالدخول لساحة التحرير فورا لنقل القتلى والمصابين.

كما طالبت المفوضية "القوات الأمنية والمتظاهرين باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وإيقاف أي عنف، وبالمزيد من التعاون والتركيز على دورها في حماية المتظاهرين وتعزيز دورهم في التظاهر السلمي ومنع استخدام أي عنف مفرط تجاه المتظاهرين".

وأكدت مطالبتها للحكومة بتوفير الحلول السريعة والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين في عموم العراق من خلال توفير الخدمات الأساسية.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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