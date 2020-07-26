علم أنه يحتضر وبكى.. وفاة حقوقي محكوم بالمؤبد بسجنه في قرغيزستان

توفي الناشط الحقوقي عظيمجان عسكروف في سجنه بالجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى، وفق ما أعلن محاميه.

وكان عسكروف "69 عاما" يقضي عقوبة بالحبس مدى الحياة لإدانته بتهمتي التحريض على الإخلال بالنظام والتورط في جريمة قتل شرطي، وهما تهمتان نفاهما عسكروف وقال حقوقيون إنهما كيديتان.

وبعدما زاره محاميه فاليريان وحيدوف الأسبوع الماضي، قال في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية إن موكله كان "عاجزا عن المشي"، وإن "أحدا لم يعره أي اهتمام.. النظام قتله".

وعن زيارته الأخيرة لعسكروف قال المحامي، "جلبت له الشمام والبطيخ. طلبت منه أن يأكل وأن يتماسك". وتابع المحامي "لقد بكى (عسكروف).. علم أنه يحتضر ولم يحرّك أحد ساكنا".

وفي عام 2016، خلصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن اعتقال عسكروف كان تعسفيا وأنه تعرض للتعذيب في الاعتقال.

وأثار اعتقال عسكروف خلافا بين الولايات المتحدة وقرغيزستان التي ألغت اتفاقية تنسيق كانت قائمة منذ زمن مع الولايات المتحدة، بعدما منحت واشنطن عسكروف في عام 2015 جائزة حقوقية.

وكان عسكروف ناشطا حقوقيا أوزبكيا وصاحب تاريخ طويل في التصدي لانتهاكات الشرطة وممارستها التعذيب بمسقط رأسه في جلال أباد، جنوب البلاد.

وأسفرت الاشتباكات بين القرغيز والأوزبك في جنوب البلاد عن مئات القتلى، في تكرار لأعمال عنف وقعت بين أبناء الأكثرية القرغيزية والأقلية الأوزبكية عشية استقلال البلاد عن الاتحاد السوفيتي.