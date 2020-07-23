أميركا ترحّل فلسطينيا اعتقل 18 عاما واحتجز ببند غامض

ذكر موقع ديلي بيست أن السلطات الأميركية أفرجت عن الفلسطيني أدهم أمين حسون، الذي كان أول سجين لأجل غير مسمى بموجب قانون "باتريوت" الصادر عام 2001 بعيد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ونقل الموقع عن محامي حسون أنه غادر الولايات المتحدة إلى بلد لم يكشف عنه.

وكان حسون، الفلسطيني المولود في لبنان، البالغ 55 عاما، قد اعتقل عام 2002 بسبب خرقه قوانين الهجرة وأدين بتقديم أموال لمؤسسات إسلامية محظورة خلال الفترة التي شهدت أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

غير أنه بعد انتهاء مدة العقوبة الصادرة بحقه في عام 2017، تم تفعيل بند غامض في قانون الهجرة وبند آخر لم يتم استخدامه من قبل في قانون "باتريوت" والمعروف باسم البند 412 لتمديد احتجازه لأجل غير مسمى بصفته يشكل تهديدا للأمن القومي، قبل أن يطعن محاموه في الحكم.

ودفع ذلك الإدارة إلى ترتيب ترحيل حسون إلى خارج الولايات المتحدة في إجراء كانت تعتبره لسنوات غير متاح للفلسطينيين، بحسب دايلي بيست.