مجلس نرويجي: وسط أجواء كورونا.. ربع الأسر اليمنية مهددة بالجوع

أظهر مسح أجراه المجلس النرويجي للاجئين (Norwegian Refugee Council) أن واحدة من كل أربع أسر في اليمن فقدت دخلها بشكل كامل منذ أن ضربت جائحة كورونا البلاد.

ويشعر المجلس النرويجي للاجئين "إن آر سي" (NRC) بقلق بالغ بشأن ارتفاع مستويات الجوع في جميع أنحاء اليمن، حيث يُدفع بمزيد من اليمنيين إلى مستوى الفقر المدقع.

وأفاد نحو 94% من العائلات بأن نقص الطعام يشكل قلقا كبيرا بالنسبة لهم، وقال نصف المجيبين إنهم فقدوا نصف دخلهم على الأقل في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمياه.

ويشهد اليمن أكبر أزمة غذائية في العالم وذلك قبل انتشار كورونا، حيث عملت الجهود الإغاثية المتضافرة على مساعدة البلاد من الوقوع في المجاعة خلال العام الماضي، ولكن المعطيات تشير لخطر الانزلاق إلى المنحدر نفسه مرة أخرى.

ويقول المجلس إن وباء كورونا يأتي على رأس مجموعة من التحديات الأخرى التي قد تكلف الناس حياتهم، ومن ذلك الحرب.