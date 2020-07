صرخات أحلام في الأردن.. هل يستفيد القاتل من العذر المخفف؟

لا تزال صرخات السيدة الأردنية الأربعينية أحلام -التي أقدم والدها الستيني على قتلها قبل أيام- يتردد صداها في المجتمع الأردني، وسط حالة من الرفض لما جرى والغضب من بشاعة الجريمة.

الطريقة التي استخدمها الوالد في قتل ابنته بدواعي "الدفاع عن الشرف" شكّلت صدمة للأردنيين، ففي البداية اعتدى عليها داخل البيت بأداة حادة لقتلها، لكنها لم تمت، وحاولت الهرب خارج البيت بدمها النازف، ليلحق بها خارج البيت مجهزا عليها بصخرة هوى بها على رأسها في الشارع، "غاسلا بذلك عاره الذي ألحقته به ابنته"، كما أبلغ من حوله.

ولم تنتهِ فصول الجريمة عند ذلك، بل جلس قرب رأسها المهشم يتناول كوبا من الشاي بانتظار إلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن العام.

وقامت كوادر وزارة التنمية الاجتماعية -أمس الاثنين- بنقل الفتاة المتوفاة من المستشفى وتغسيلها وتكفينها ودفنها، بعدما رفضت عائلتها استلام الجثة ودفنها، وفق مصادر رسمي.

