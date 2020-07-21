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حريات|يابان

اكتئاب وخنق وانتحار.. ووتش: انتهاكات ضد أطفال اليابان لأجل الميداليات

طفلتان يابانيتان في تدريب روتيني بمدرستهما لمقاومة الزلازل (الفرنسية)
طفلتان يابانيتان في تدريب روتيني بمدرستهما لمقاومة الزلازل (الفرنسية)
21/7/2020

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الرياضيين الأطفال في اليابان يعانون من انتهاكات جسدية وجنسية ولفظية خلال التمارين الرياضية. ودعت إلى تغيير القوانين فيها وفي العالم لحماية الملايين من هؤلاء الأطفال.

ووثقت المنظمة في تقرير جديد أصدرته أمس الاثنين الاكتئاب والانتحار والإعاقات الجسدية والصدمات الدائمة الناتجة عن الانتهاكات ضد أولئك الأطفال.

ويوثق التقرير الصادر في 67 صفحة وعنوانه "ضُربت كثيرا، لا يمكنني العد" الانتهاكات ضد الرياضيين الأطفال في اليابان.

ويذكّر التقرير بتاريخ اليابان في العقاب البدني في الرياضة المعروفة باليابانية بـ"تايجتسو"، ويكشف الانتهاكات بحق الأطفال في التمارين الرياضية بالمدارس اليابانية والاتحادات والرياضات عالية المستوى.

ووفق التقرير، أبلغ رياضيون يابانيون في أكثر من 50 رياضة عن تعرضهم لانتهاكات، منها اللكم على الوجه والركل والضرب بأدوات، كالمضارب أو عصي "كندو" الخيزرانية والحرمان من الماء والخنق والجلد بالصفارات أو المضارب والاعتداء والتحرش الجنسيين.

وقالت مينكي ووردن مديرة المبادرات الدولية في هيومن رايتس ووتش "لعقود، تعرض الأطفال في اليابان للضرب بوحشية وانتهاكات لفظية باسم الفوز بالكؤوس والميداليات".

وأضافت أنه "بينما تستعد اليابان لاستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو في يوليو/تموز 2021 تجلب الأضواء العالمية فرصة نادرة لتغيير القوانين والسياسات في اليابان وحول العالم لحماية ملايين الرياضيين الأطفال".

المصدر : منظمة هيومن رايتس وتش

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