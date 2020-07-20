ووتش: وسط تعتيم مصري صارم.. تفش لفيروس كورونا في السجون

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن 14 سجينا ومحتجزا على الأقل توفوا بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا في سجونٍ وأقسامِ شرطة عديدة في مصر حتى منتصف الشهر الجاري، وسط تعتيم رسمي وصارم.

وأضافت المنظمة، نقلا عن شهود عيان ورسائل مسربة وتقارير لمجموعات حقوقية، أن الرعاية الطبية في السجون المصرية غير كافية.

وحثت المنظمة السلطات المصرية على معالجة انتشار الفيروس بالإسراع في الإفراج عن السجناء. ودعا جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات فورية لتأمين الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وفق بيان المنظمة.

وقال ستورك إنه "من الضروري أن تعالج مصر انتشار الفيروس عبر الإسراع في الإفراج عن السجناء (..) بدلا من محاولة التعتيم على أزمة صحية خطيرة في السجون".

وأشار تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن سلطات السجون لم تتخذ أي تدابير لتتبع المخالطين ولم تفعل شيئا لعزل السجناء الذين تظهر عليهم الأعراض.

كما اتهمت السلطات بأنها لم تتّخذ أي تدابير خاصة لحماية المجموعات المعرّضة لخطر أكبر مثل السجناء الكبار في السن والأشخاص الذين لديهم حالات مرضية سابقة. وقالت إن الحراس في ثلاثة سجون على الأقل رفضوا السماح للسجناء بالحصول على الكمامات أو وضعها.

ونقلت المنظمة عن بعض السجناء أنهم يعتمدون على الأدوية والمعقمات التي تدخلها عائلاتهم عندما يُسمح لها بذلك.

كما حثت السلطاتِ المصرية على جعل المعلومات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في السجون علنية، والسماح للسجناء بتواصل منتظم مع عائلاتهم ومحاميهم.

ووفق المنظمة فإن السلطات المصرية أطلقت سراح 13 ألف سجين منذ فبراير/شباط الماضي، لكنها اعتبرت أن هذا "غير كاف" لحل مشكلة التكدس في السجون.