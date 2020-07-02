أمنستي: الإمارات ليست منفتحة وهذا الدليل

نفت منظمة العفو الدولية (أمنستي) المعنية بحقوق الإنسان وجود أي انفتاح لدى دولة الإمارات، وذلك خلال تأكيد المنظمة عدم رد أبو ظبي على مراسلاتها منذ سنوات.

وقال حساب أمنستي بالخليج عبر "تويتر" إن الإمارات لم ترد على أي من مراسلات المنظمة الرسمية منذ سنوات، سواء تلك التي تطالب بإيقاف قتل المدنيين في اليمن، أو التي طلبت تعليقاً رسمياً على استنتاجات بحوثها قبل النشر. وأكدت المنظمة أن "رفض التواصل ما زال مستمراً.. هذه ليست ملامح دولة منفتحة".

وأشارت المنظمة إلى أنها وجهت رسائل عديدة إلى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، على العنوان الرسمي، لكن جرى رفض التسليم.