رافق لوثر كينغ ووقف في وجه ترامب.. وفاة جون لويس أيقونة نضال الأميركيين من أصل أفريقي

توفي جون لويس الناشط الذي يعد رمزا للاعنف والدفاع عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة ورفيق درب مارتن لوثر كينغ والعضو في الكونغرس الأميركي منذ 1986 أمس الجمعة عن 80 عاما.

ويعتبر لويس أيقونة نضال الأميركيين من أصل أفريقي، وخاض طوال حياته معركة طاحنة ضد التمييز والظلم الاجتماعي، وقد تعرض للضرب من قبل الشرطة، وتم توقيفه عدة مرات في احتجاجات ضد حملات إبادة أو قوانين متعلقة بالهجرة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان إن "أميركا تنعى اليوم أحد أكبر أبطال التاريخ الأميركي"، ووصفت النائب الذي كان شريكا لها في الحزب الديمقراطي بأنه "عملاق في حركة الحقوق المدنية، غيرت أخلاقه الحميدة وإيمانه وشجاعته أمتنا".

وواجه لويس -الذي كان يعتبر واحدا من أقوى الأصوات المحترمة المنادية بالعدالة والمساواة في الولايات المتحدة- مرات عدة الرئيس دونالد ترامب، مقاطعا مراسم تنصيبه ومشيرا إلى تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2016 للتشكيك في شرعيته.

وعلى الرغم من معاناته من سرطان في البنكرياس فإن لويس عاد إلى واشنطن في يونيو/حزيران في أوج الاضطرابات التي جرت بعد مقتل جورج فلويد الذي توفي عند توقيفه في مينيابوليس، للمشاركة في مظاهرة حركة "حياة السود مهمة" ضد التمييز العنصري، وصرح قبل أيام في جلسة مناقشات في الكونغرس بشأن العنصرية بأن "الرياح تعصف والتغيير الكبير يصل".

نضال مبكر

لويس -الذي ولد لمزارعيْن أميركيين من أصل أفريقي- كان في الـ21 من عمره بين أصغر أعضاء حركة "ركاب الحرية" الأوائل التي حاربت التمييز العنصري في وسائل النقل في الولايات المتحدة مطلع ستينيات القرن الماضي.

وكان أصغر قادة المسيرة إلى واشنطن في 1963 التي ألقى فيها مارتن لوثر خطبته الشهير "لدي حلم".

وكاد جون لويس يقتل مرات عدة بأيدي الشرطة، خصوصا في 1965 على جسر إدموند بيتوس في مدينة سلما بولاية ألاباما، حيث كان يقود مسيرة ضمت مئات الناشطين ضد التمييز العنصري، وقد أصيب بكسر في الجمجمة.

وفي 2015، وإحياء لذكرى مرور 50 عاما على هذا "الأحد الدامي" عبر مجددا الجسر مع الرئيس باراك أوباما أول رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة.

ومنح أوباما هذا الناشط التاريخي وسام الحرية الرئاسي كأرفع مكافأة مدنية أميركية في مراسم أقيمت بالبيت الأبيض في 2011.