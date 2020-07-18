مخاوف على مصير لجين الهذلول بعد انقطاع الاتصال بها لنحو شهرين

دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامنية مع المعتقلة في السجون السعودية لجين الهذلول، عقب إبداء عائلتها مخاوف على مصيرها بسبب انقطاع الاتصال بها لأكثر من شهر ونصف الشهر.

وقالت علياء الهذلول شقيقة المعتقلة لجين في سلسلة تغريدات عبر تويتر، "لجين لم تتواصل من شهر ونصف (الشهر)، هل بدؤوا بتجهيزها للموت ثم تسليمها لتموت بين أيدينا ويتخلصوا من مسؤولية قتلها، كما فعلوا مع صالح الشيحي إذ سلموه لأهله ليموت بينهم؟".

لجين لم تتواصل من شهر ونصف. هل بدؤوا تجهيزها للمــوت ثم تسليمها لتموت بين أيدينا ويتخلصوا من مسؤولية قتلها كما فعلوا مع صالح الشيحي إذ سلموه لأهله ليموت بينهم؟ خلال الاشهر الماضية تتواصل لجين بشكل متقطع بعد حرمان لفترات طويلة. لم يسمح بالزيارة لأكثر من 4أشهر اللهم ألطف بحالها — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) July 16, 2020

وأضافت أن لجين تواصلت مع عائلتها خلال الأشهر الماضية بشكل متقطع بعد حرمان لفترات طويلة، ولم يسمح بالزيارة لأكثر من أربعة أشهر.

ووجهت علياء رسالة للسلطات السعودية قائلة "لا تقتلوها.. لن نسكت بعد وفاتها".

لا تقتلـوها! — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) July 16, 2020

وغرد عشرات النشطاء على وسوم "#لاتقتلوا_لجين" وباللغة الإنجليزية "#FreeLoujain" وتصدرت الوسوم قائمة التداول بالمملكة.

وعبر مغردون عن استهجانهم لما ترتكبه السلطات السعودية من انتهاكات وتعذيب بحق الهذلول، رغم أنها من المدافعات عن حقوق الإنسان وطالبوا بإطلاق سراحها.

لن نسكت حتى بعد وفاتها — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) July 16, 2020

وتحدث المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز في بث مباشر عبر حسابه على تويتر، عن التعذيب والصعق والتحرش الذي تعرضت له لجين الهذلول داخل السجن إلى جانب التهديدات بالقتل والاغتصاب.

وتساءل "ما هذه الكائنات التي تحكم البلاد اليوم؟.. أشباه الرجال والقتلة لم يستطيعوا أن يقدروا على أحد سوى النساء".

بدوره، قال المعارض السعودي عبد العزيز الحضيف إن محمد بن سلمان يخشى لجين الهذلول، لأن ما جرى من تغيير بالسعودية كانت طالبت به مع مجموعة نشطاء.

وشن الحضيف هجومًا لاذعًا على بن سلمان، وذكّر بفشله في ملفات بينها القضايا بالمحاكم الدولية أمام قطر.