البث الحي
حريات|سعودية

مخاوف على مصير لجين الهذلول بعد انقطاع الاتصال بها لنحو شهرين

مغردون عبروا عن استهجانهم لما ترتكبه السلطات السعودية من انتهاكات وتعذيب بحق لجين الهذلول (الجزيرة)
مغردون عبروا عن استهجانهم لما ترتكبه السلطات السعودية من انتهاكات وتعذيب بحق لجين الهذلول (الجزيرة)
18/7/2020

دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامنية مع المعتقلة في السجون السعودية لجين الهذلول، عقب إبداء عائلتها مخاوف على مصيرها بسبب انقطاع الاتصال بها لأكثر من شهر ونصف الشهر.

وقالت علياء الهذلول شقيقة المعتقلة لجين في سلسلة تغريدات عبر تويتر، "لجين لم تتواصل من شهر ونصف (الشهر)، هل بدؤوا بتجهيزها للموت ثم تسليمها لتموت بين أيدينا ويتخلصوا من مسؤولية قتلها، كما فعلوا مع صالح الشيحي إذ سلموه لأهله ليموت بينهم؟".

وأضافت أن لجين تواصلت مع عائلتها خلال الأشهر الماضية بشكل متقطع بعد حرمان لفترات طويلة، ولم يسمح بالزيارة لأكثر من أربعة أشهر.

ووجهت علياء رسالة للسلطات السعودية قائلة "لا تقتلوها.. لن نسكت بعد وفاتها".

وغرد عشرات النشطاء على وسوم "#لاتقتلوا_لجين" وباللغة الإنجليزية "#FreeLoujain" وتصدرت الوسوم قائمة التداول بالمملكة.

وعبر مغردون عن استهجانهم لما ترتكبه السلطات السعودية من انتهاكات وتعذيب بحق الهذلول، رغم أنها من المدافعات عن حقوق الإنسان وطالبوا بإطلاق سراحها.

وتحدث المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز في بث مباشر عبر حسابه على تويتر، عن التعذيب والصعق والتحرش الذي تعرضت له لجين الهذلول داخل السجن إلى جانب التهديدات بالقتل والاغتصاب.

وتساءل "ما هذه الكائنات التي تحكم البلاد اليوم؟.. أشباه الرجال والقتلة لم يستطيعوا أن يقدروا على أحد سوى النساء".

بدوره، قال المعارض السعودي عبد العزيز الحضيف إن محمد بن سلمان يخشى لجين الهذلول، لأن ما جرى من تغيير بالسعودية كانت طالبت به مع مجموعة نشطاء.

وشن الحضيف هجومًا لاذعًا على بن سلمان، وذكّر بفشله في ملفات بينها القضايا بالمحاكم الدولية أمام قطر.

 

المصدر : خدمة سند

حول هذه القصة

المزيد من حريات
الأكثر قراءة