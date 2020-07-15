في نداء عاجل.. 83 منظمة تدعو لمساءلة إسرائيل على جرائمها

وجّهت 83 مؤسسة أهلية فلسطينية ودولية نداءً عاجلًا إلى الأمم المتحدة حول حادث مقتل الفلسطيني أحمد عريقات على يد الجيش الإسرائيلي.

وقالت المؤسسات، بحسب بيان مشترك نشره مركز الميزان لحقوق الإنسان، إنها وجّهت نداء للأمم المتحدة بشأن قتل إسرائيل أحمد مصطفى عريقات (26 عاما) عمدًا وإعدامه خارج نطاق القضاء.

وحثت المؤسسات على تحقيق العدالة الدولية وإخضاع السياسة التي تنتهجها إسرائيل في إطلاق النار بقصد قتل الفلسطينيين للمساءلة والمحاسبة.

المنظمات اتهمت إسرائيل بقتل أحمد عريقات وإعدامه خارج نطاق القضاء (الصحافة الفلسطينية)

وقال البيان إنه في 23 يونيو/حزيران، قتلت إسرائيل أحمد عريقات، وهو من سكان أبو ديس شرقي القدس، في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أطلق الجنود الإسرائيليون النار عليه وقتلوه باستخدام القوة المميتة دون وجود ضرورة تستدعي قتله، ودون أن يشكّل تهديدًا لحياتهم أو إلحاق إصابات خطيرة بهم.

وأضاف البيان أنه بموجب أحكام القانون الدولي، يرقى قتل أحمد عريقات إلى مرتبة القتل العمد والإعدام خارج نطاق القضاء، مما يُفضي إلى نشوء مسؤولية جنائية فردية عنه باعتباره جريمة حرب تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت إلى أن أحمد عريقات هو الفلسطيني، الـ21 الذي يُقتل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2020.

ودعت المؤسسات الأمم المتحدة إلى الاعتراف بأن السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تطبّقها على صعيد إطلاق النار بقصد القتل، تسهم في إبقاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وحثت الدول الأعضاء والأمم المتحدة على معالجة الأسباب الجذرية التي تقف وراء طول أمد الاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني.