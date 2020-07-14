خبير أممي: تأثير سلبي لترامب على حرية الصحافة في العالم

اتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية التعبير البيت الأبيض بشن "هجوم" على وسائل الإعلام، وأشار إلى "تأثير سلبي لترامب" على حرية الصحافة في العالم.

وفي آخر إفادة صحفية له -قبل انتهاء فترة عمله ومدتها ست سنوات في وقت لاحق من الشهر الجاري- قال ديفيد كاي في سلسلة تعليقات صريحة إنه يأمل أن تنتهي "الهجمات" على الصحفيين الأميركيين عندما يترك الرئيس دونالد ترامب منصبه.

وقال كاي للصحفيين في جنيف "من الواضح أن نهجه خلال السنوات الأربع الماضية صار الطريقة التي يخاطب بها هذا الرئيس بالذات وسائل الإعلام، تلك الطريقة التي يشوه بها وسائل الإعلام ويشوه بها حرية التعبير".

وحدد كاي مفهوم الهجوم على الصحفيين بمزيج من الانتقاد للصحفيين ونشر "التضليل" عنهم وكذلك العمل مع المؤسسات الإعلامية المحافظة.

في المقابل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير لرويترز في بيان، "لم تكن هناك إدارة شفافة مثل إدارة الرئيس ترامب، ونحن ننتظر أن تكون جميع الأخبار صادقة ودقيقة". وأضاف دير، "هذا الرئيس لن يكف عن فضح الأكاذيب".

وسُئل كاي عن تأثير الرئيس الأميركي على حرية الصحافة حول العالم، فقال "هناك تأثير لترامب بشكل واضح، وهو تأثير سلبي للغاية".

وأضاف أن الإدارات الأميركية السابقة كانت أكثر انتقادا للهجمات على الصحافة، مثل قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.