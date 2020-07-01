منظمة حقوقية توثق اختفاء مئات اليمنيين على أيدي الإمارات والسعودية

قالت منظمة حقوقية -تتخذ من مدينة لاهاي في هولندا مقرًا لها- إنها وثقت اختفاء 327 شخصا في سجون سرية تديرها الإمارات، وذلك خلال السنوات الأربع الماضية.

وحسب منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان"، فإنه في الفترة نفسها اختفى 90 شخصا في أماكن احتجاز تديرها السعودية.

وفي السياق نفسه، سجلت المنظمة اختفاء 353 شخصا في معسكرات التعذيب التي تدار من قبل الحوثيين.

جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة بعنوان "في العتمة"، وشمل أماكن الاحتجاز في صنعاء وتعز وعدن وحضرموت ومدن أخرى.