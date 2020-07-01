البث الحي
حقوق إنسان|حريات|يمن

منظمة حقوقية توثق اختفاء مئات اليمنيين على أيدي الإمارات والسعودية

من مظاهرة سابقة لأمهات المختطفين بالسجون الإماراتية في عدن (الجزيرة)
من مظاهرة سابقة لأمهات المختطفين بالسجون الإماراتية في عدن (الجزيرة)
1/7/2020

قالت منظمة حقوقية -تتخذ من مدينة لاهاي في هولندا مقرًا لها- إنها وثقت اختفاء 327 شخصا في سجون سرية تديرها الإمارات، وذلك خلال السنوات الأربع الماضية.

وحسب منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان"، فإنه في الفترة نفسها اختفى 90 شخصا في أماكن احتجاز تديرها السعودية.

وفي السياق نفسه، سجلت المنظمة اختفاء 353 شخصا في معسكرات التعذيب التي تدار من قبل الحوثيين.

جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة بعنوان "في العتمة"، وشمل أماكن الاحتجاز في صنعاء وتعز وعدن وحضرموت ومدن أخرى.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

الاغتيالات والسجون السرية.. سلاح الإمارات للسيطرة على جنوبي اليمن

بثت الجزيرة فيلما استقصائيا بعنوان "أحزمة الموت"، تناول ملفي الاغتيالات والسجون في جنوبي اليمن خلال الأعوام الماضية. الفيلم الذي أعده جمال المُليكي كشف تنفيذ أفراد من تنظيم القاعدة لعمليات اغتيال في عدن، بتوجيه من ضباط إماراتيين. تقرير: ناصر آيت طاهر تاريخ البث: 2019/11/25

المزيد من حقوق إنسان
الأكثر قراءة