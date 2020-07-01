أربعة يمنيين ومصريان وسعودي ضمن قائمة دولية للحالات الصحفية "الأكثر إلحاحا"

ضمت قائمة "تحالف الصحافة الحرة" (One Free Press Coalition) لحماية الصحفيين لشهر يوليو/تموز الجاري أسماء أربعة يمنيين ومصريَينِ وحالة الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي، وذلك ضمن قائمة يعدها التحالف للحالات الصحفية "الأكثر إلحاحا".

و"تحالف الصحافة الحرة" (One Free Press Coalition) هو مجموعة موحدة من المحررين والناشرين البارزين الذين يستخدمون انتشارهم العالمي ومنصاتهم الاجتماعية، لتسليط الضوء على الصحفيين الذين يتعرضون للاستهداف في جميع أنحاء العالم.

وضمن القائمة لهذا الشهر الصحفيون اليمنيون، عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري، القابعون في سجون الحوثي والمحكوم عليهم بالإعدام.

وقد اتهم هؤلاء الصحفيون الذين احتلوا المرتبة الرابعة في القائمة، بنشر أخبار كاذبة "في دعم جرائم العدوان السعودي وحلفائه ضد الجمهورية اليمنية".

وقد احتلت المرتبة الثالثة ضمن الحالات الأكثر إلحاحا الصحفية المصرية سلافة مجدي القابعة في السجون منذ نحو ستة أشهر، والتي انقطعت أخبارها منذ 9 مارس/آذار الماضي.

وتقبع المراسلة المستقلة مع زوجها في السجن وسط "إهمال طبي متعمد"، وفي خطر متزايد من الإصابة بكورونا بسبب الاكتظاظ والظروف غير الإنسانية في سجون مصر.

ويواجه الصحفيون تهما بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وكذلك إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد احتل المرتبة السابعة ضمن القائمة الصحفي المصري محمد منير، المتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ويبلغ منير من العمر 65 عامًا ويعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل خطيرة في القلب.

وقد احتلت المرتبة العاشرة حالة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية عام 2018، وسط دعوات مستمرة للتحقيق فيها.