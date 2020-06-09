"عقوبة بديلة" لناشط بحريني بارز أمضى سنوات في السجن

أطلقت السلطات البحرينية اليوم الثلاثاء سراح الناشط البارز نبيل رجب الذي كان يقبع في السجن على خلفية تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لعائلته ومحاميه، فإن رجب سيقضي الفترة المتبقية من حكم السجن، وهي ثلاث سنوات، "في عقوبة بديلة"، قالت عائلته لاحقا إنها الحجز المنزلي.

وقال المحامي محمد الجشي "أُطلق سراح نبيل وهو في طريقه إلى المنزل، لقد تم ذلك في إطار تنفيذ عقوبة بديلة".

ويقضي رجب عقوبة بالسجن خمس سنوات بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد ممارسات سلطات بلاده وغارات طيران التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

وكانت منظمات إنسانية ودولية طالبت بإطلاق سراح نبيل رجب، أحد النشطاء البارزين في البحرين والذي لعب دورا رئيسيا في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المملكة عام 2011.