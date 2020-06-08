وسط تحذير من كارثة.. رابطة يمنية تتهم الحوثيين بمنع الدواء عن المختطفين

اتهمت رابطة أمهات المختطفين باليمن جماعة الحوثي بمنع دخول الطعام والأدوية لنزلاء السجن المركزي بالعاصمة صنعاء. في حين حذرت منظمة حقوقية من كارثة بالسجون اليمنية بسبب انتشار فيروس كورونا فيها.

وقالت رابطة أمهات المختطفين باليمن إن جماعة الحوثي منعت دخول الطعام والأدوية إلى السجناء القابعين بالسجن المركزي وسط العاصمة صنعاء، حسب بلاغات بعض أهالي المعتقلين.

وأضافت أن ذلك يتزامن مع إصابة عدد من السجناء بحالات اشتباه بفيروس كورونا، وسط تكتم القائمين على السجن.

وأشارت إلى أن المعتقلين يتضورون جوعا، وأن جماعة الحوثي تواصل احتجازهم من دون أدوية، مع وضع أعداد كبيرة منهم في عنبر واحدٍ، من دون أي وسائل احترازية من وباء كورونا.

ولا توجد إحصائية رسمية بعدد السجناء المحتجزين لدى الحوثيين والحكومة، غير أن منظمات حقوقية تقدرهم بالآلاف، بينهم 17 ألفا لدى الحوثي، في نحو 270 سجنا خاضعا للجماعة في أماكن سيطرتها.

وفي الأثناء، حذرت منظمة سام للحقوق والحريات (أهلية، ومقرها جنيف) من أن السجون اليمنية قد تتحول إلى كارثة على المعتقلين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت المنظمة أن تفشي وباء كورنا يشكل تهديدا واضحا للمعتقلين، خاصة مع عدم إعلان واضح عن خطة احترازية لحماية السجون من قبل جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضافت أن "ما يزيد القلق على حياة وصحة المعتقلين التعامل الأمني وغير المسؤول من جماعة الحوثي مع ملف جائحة فيروس كورونا، وتجاهل كل الدعوات الأممية والمحلية لإطلاق سراح المعتقلين".

وأفادت المنظمة بأنها تلقت معلومات مؤكدة عن إصابة أكثر من سبعة معتقلين في أحد العنابر في السجن المركزي بصنعاء بأعراض فيروس كورونا.