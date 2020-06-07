دعوا لرحيل "العجوز" والرئيس.. شرطة كزاخستان تعتقل عشرات المتظاهرين

اعتقلت الشرطة الكزخية عشرات المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين نزلوا إلى شوارع ألماآتا، كبرى مدن كزاخستان، أمس السبت، وذلك على الرغم من دخول قانون جديد أكثر ليبرالية بشأن المظاهرات حيز التنفيذ.

وكثيرا ما واجهت كزاخستان انتقادات من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان لاشتراطها حصول أي تجمع عام على موافقة مسبقة من السلطات، إلا أن رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف وقّع أواخر الشهر الماضي قانونا يلغي هذا الشرط.

غير أن المسؤولين قالوا إنه رغم أن القانون دخل حيز التنفيذ فعليا أمس السبت، فإنه يستلزم فترة إخطار لمدة خمسة أيام، قائلين إن جماعات المعارضة لم تخطر السلطات بخططها لتلك المسيرات، إلى جانب كونها تنتهك قواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة وباء "كوفيد-19".

وطوّقت قوات الشرطة -بما فيها وحدات مكافحة الشغب- الساحات الرئيسية في ألماآتا، إضافة إلى الشوارع القريبة.

ورفع بعض الناشطين لافتات عليها عبارة "لا أستطيع التنفس"، في إشارة إلى مقتل جورج فلويد، الأميركي الأسود الذي توفي على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس، في واقعة أثارت أعمال شغب واحتجاجات في الولايات المتحدة.

كما هتف بعض المتظاهرين بعبارة "يا عجوز.. ارحل" في إشارة إلى الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي يتمتع بسلطات واسعة في البلاد.

وكان من بين مطالب المتظاهرين الأخرى استقالة الرئيس الحالي توكاييف، حليف نزارباييف، الذي خلفه بعد استقالته العام الماضي. كما طالبوا بإعادة توزيع الثروات بشكل أكثر عدلا.

وبعد مواجهة امتدت لفترة وجيزة، ألقت الشرطة القبض على بضع عشرات من المتظاهرين.