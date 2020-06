استشهد 6 من عائلته في حرب غزة.. فلسطيني يحاكم إسرائيل في هولندا

مهمة معقدة وعسيرة للغاية تلك التي أخذها على عاتقه الهولندي من أصل فلسطيني إسماعيل زيادة، لمحاكمة قائدين في الجيش الإسرائيلي على الجريمة التي اقترفاها في حرب غزة عام 2014 بقتل ستة أفراد من عائلته.

بدأ زيادة جهودا قانونية امتدت لسنوات لمحاسبة الجيش الإسرائيلي ممثلا بقائدين فيه -هما قائد القوات الجوية الإسرائيلية وقتها أمير إيشيل، وقائد العملية العسكرية بيني غانتس- أمام القضاء الهولندي، وهو الأمر الذي يعد سابقة في عمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ إنها المرة الأولى التي يستخدم فلسطيني حقوقه المدنية في الشكوى على جهات رسمية إسرائيلية في محكمة هولندية.

وكان صاروخ إسرائيلي قد أصاب في 20 يونيو/حزيران 2014 البناية التي يعيش فيها جزء من عائلة زيادة في مدينة غزة، مخلفا عدة قتلى، منهم أم إسماعيل، وثلاثة من إخوته، وزوجة أحد إخوته، وابن أخ له، إضافة إلى ضيف كان موجودا مع العائلة حينها، أي ثلاثة أجيال من عائلة زيادة.

ولم يكن إسماعيل موجودا في غزة وقتها، إذ إنه كان يتابع أخبار الحرب من محل إقامته في لاهاي الهولندية التي تضم مقر محكمة العدل الدولية، وحيث يعيش مع زوجته الهولندية وولديه.

وانقلبت حياة إسماعيل رأسا على عقب بعد المأساة التي حلت بعائلته، بيد أنه سيبدأ سريعا بعد الحادثة جهودا قانونية بمساعدة زوجته وعائلتها، لمحاسبة إسرائيل في هولندا رغم تعقد الجانب القضائي المتعلق بالتحقيق في قضية جرت وقائعها في بلد آخر، علاوة على التكاليف المالية الباهظة للغاية للمحامين في هولندا.

Officials at @EUinIsrael will soon be lunching with @gantzbe, their new "partner" as deputy prime minister of the occupation. But in the Netherlands, Palestinian-Dutch citizen @IsmailZiada is still working to bring Gantz to justice for murdering his family https://t.co/LIqi1zRnKS pic.twitter.com/wm7seKRVuV

— Ali Abunimah (@AliAbunimah) April 27, 2020