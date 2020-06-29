بينهم قيادي إصلاحي.. منظمة حقوقية تطالب الرياض بكشف مصير 5 معتقلين يمنيين

طالبت منظمة سام للحقوق والحريات -ومقرها جنيف- السلطات السعودية بالكشف الفوري عن مصير 5 يمنيين معتقلين لديها، بينهم داعية.

وقالت المنظمة -في بيان- "نطالب بالكشف عن مصير الشيخ عبد العزيز الزبيري (داعية يمني) المخفي قسرا في سجون المملكة منذ اعتقاله على يد قوات الأمن السعودية في 20 مايو/أيار الماضي".

كما طالبت المنظمة بالإفراج عن 4 معتقلين آخرين، بينهم الناشط محمد البكاري المعتقل منذ 8 أبريل/نيسان الماضي.

وأضاف البيان أن أسرة الشيخ الزبيري لم تتلق جوابا من السلطات السعودية عن مكان اعتقاله أو أسباب الاعتقال.

وفي الوقت الذي لم تتطرق فيه المنظمة إلى أسباب اعتقال الشيخ الزبيري، قال حساب "معتقلي الرأي"، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، في 11 يونيو/حزيران الجاري؛ إنه تأكد لنا أن القيادي في حزب الإصلاح اليمني (أكبر حزب إسلامي في البلاد) الشيخ عبد العزيز الزبيري رهن الاعتقال التعسفي منذ 20 مايو/أيار الماضي، بعد اختطافه من منزله في مكة.

وأضاف أن "الاعتقال جاء على خلفية مشاركته منتصف رمضان عبر اتصال فيديو في ندوة دعوية بتركيا، استضافه فيها اتحاد الطلاب اليمنيين".