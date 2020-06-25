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مظاهرات بعدن تنديدا باعتقال ناشط معارض للتحالف السعودي الإماراتي

أهالي معتقلين بسجن بئر أحمد الذي تشرف عليه الإمارات بعدن في وقفة احتجاجية أمام مبنى المجمع القضائي بعدن (الجزيرة)
أهالي معتقلين بسجن بئر أحمد الذي تشرف عليه الإمارات بعدن في وقفة احتجاجية أمام مبنى المجمع القضائي بعدن (الجزيرة)
25/6/2020

طالب متظاهرون من أهالي منطقة كريتر بمحافظة عدن اليمنية بالإفراج عن الناشط المعارض للمجلس الانتقالي والوجود السعودي الإماراتي في اليمن عبد الفتاح جماجم، المعتقل لدى مسلحي المجلس الانتقالي منذ أكثر من أسبوعين.

وعبر المتظاهرون عن استنكارهم ممارسات التحالف السعودي الإماراتي في عدن، ورددوا شعارات طالبت بالإفراج الفوري عن الناشط جماجم وكل المعتقلين في عدن.

كما رفعوا لافتات تندد بممارسات مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، واتهموا التحالف السعودي الإماراتي بدعم الإرهاب في البلاد.

وفي وقت سابق، طالبت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أطراف الصراع -بما فيها التحالف السعودي الإماراتي- بإغلاق كافة السجون السرية، التي وصفتها بالسجون غير القانونية، وإيقافِ حالات الاعتقال التعسفي خارج إطار القانون.

وأوصت اللجنةُ (وهي حكومية وتعنى برصد الانتهاكات الحقوقية) التحالف بضرورة المراجعة الشاملة لقواعد الاشتباك، بما فيها حظر الهجمات التي تستهدف المدنيين، أو تسبب خسائر مدنية، مع ضرورة التقييم الشامل للأضرار الناجمة عن قصف الطيران، وبدء تقديم تعويضات للضحايا المدنيين.

المصدر : الجزيرة

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