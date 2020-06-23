اختطاف الناشطة سناء سيف أمام مكتب النائب العام المصري أثناء تقديم شكوى بانتهاكات ضد أسرتها

قالت الناشطة منى سيف إن شقيقتها سناء جرى اختطافها في سيارة أجرة أمام مكتب النائب العام، أثناء توجهها لتقديم بلاغ ضد الاعتداء على أفراد من أسرتها أمس عند سجن طرة.

وأشارت إلى أن قوة من الشرطة كانت بانتظار شقيقتها، واستوقفها هي ومحامية وإحدى صديقاتها ضباط على باب مكتب النائب العام وطلبوا هويتها الشخصية، وبعد التأكد من أنها هي المطلوبة دفعوا رفيقتيها وأخذوها في سيارة أجرة يبدو أنها تابعة للشرطة، وسار معها ثلاث سيارات خاصة.

واتهمت سيف ‏النائب العام بتسهيل مهمة الأمن في اعتقال ضحايا الانتهاكات من أمام مكتبه.

وتساءلت منى سيف في منشور لها بصفحتها الشخصية على فيسبوك "إلى أين نذهب ومن يحمينا؟ وكم فردا منا تريدون في السجن؟"، وتابعت "خذوا العائلة كلها اعزلونا مع علاء في زنزانة واحدة لنرتاح نحن وأنتم".

وأمس قالت مني سيف، وهي شقيقة الناشط المعتقل علاء عبدالفتاح، في بث مباشر على صفحتها بموقع فيسبوك من أمام باب سجن طرة "أرسلوا إلينا نساء بلطجية لضربنا أمام باب السجن، وكان أفراد الأمن والضباط يشاهدون الموقف، واكتفى أحد المخبرين بمطالبة المعتديات بالابتعاد قليلا عن موقع الحاجز الأمني، لقد سرقوا كافة أغراضنا، ومن حسن حظي أن هاتفي كان في السيارة".

وكانت الدكتور ليلى سويف، أستاذة الرياضة البحتة بكلية علوم جامعة القاهرة، قد افترشت منذ يومين رصيف مجمع سجون طرة للحصول على خطاب من نجلها للاطمئنان على حالته الصحية بعد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، في ظل قرار منع الزيارة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).