على خلفية مقاضاة نجله مسؤولين بتهمة التعذيب.. اختفاء الداعية المصري صلاح سلطان من محبسه

قال الناشط الحقوقي محمد صلاح سلطان إن والده الداعية صلاح سلطان اختفى من داخل سجن وادي النطرون شمال القاهرة منذ أسبوع.

وفي تغريدة على موقع تويتر، أوضح الناشط المقيم في الولايات المتحدة أن أسرة سلطان تقدمت بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة المصرية حول اختفاء والده منذ صباح الاثنين الماضي بعد التحقيق معه بشأن نشاط نجله.

كل #عيد_الأب وانت بخير يا بابا امبارح قدمنا شكوى للمجلس القومي للحقوق الانسان عن اختفاء بابا من سجن وادي النطرون صباح يوم الاتنين١٥/٦ بابا اتحقق معاه في السجن الليلة الي قبليها عني وعن نشاطي فين بابا ياحكومة؟! أنا بحمل الدولة المسئولية القانونية عن صحة وسلامة بابا#FreeSoltans pic.twitter.com/et09n83O6b — Mohamed Soltan | محمد سلطان (@soltanlife) June 21, 2020

ومطلع الشهر الجاري، تقدّم محمد سلطان بدعوى قضائية أمام محكمة في واشنطن ضد مسؤولين كبار حاليين وسابقين بدعوى تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله في مصر لنحو عامين بسبب نشاطه المناهض للحكم العسكري عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن الدعوى -التي رفعها سلطان (32 عاما) أمس الاثنين لدى محكمة في مقاطعة كولومبيا بالعاصمة الأميركية- تستهدف حازم الببلاوي كمتهم أول بوصفه من أمر بإساءة معاملته عندما كان رئيس وزراء، ولكنها تشمل أيضا الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ومدير ديوانه السابق عباس كامل الذي يرأس حاليا جهاز المخابرات العامة، وثلاثة قادة سابقين في وزارة الداخلية، ويطالب سلطان في الدعوى بملاحقتهم في حال دخولهم الولايات المتحدة.

وبعد نحو أسبوع من الدعوى القضائية، نقلت وكالة رويترز عن محامين قولهم إن قوات الأمن المصرية داهمت منازل اثنين من أعمام محمد سلطان، وقالت الوكالة إن الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، التي تدير العلاقات مع وسائل الإعلام الأجنبية، لم ترد على طلبها الحصول على تعليق.

وأكد محمد سلطان عبر موقع تويتر مداهمة الأمن المصري بيت العائلة في محافظة المنوفية شمال القاهرة منتصف الليل، وقال إنه قدم مذكرة بتفاصيل تلك المداهمة إلى المحكمة الاتحادية في واشنطن، ورأى أن "محاولة الدولة لإثنائي عن حقي القانوني لمحاسبة من عذبني وظلمني، من خلال أسرتي، جريمة".

وبحسب اشنطن بوست، يعتبر محمد سلطان من النشطاء البارزين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بمصر، وهو خريج جامعة أوهايو، وأصيب في المظاهرات التي تلت الانقلاب العسكري في صيف 2013، وتعرض للضرب والتعذيب خلال اعتقاله لمدة 643 يوما، وقال في دعواه إنه تعرض لمحاولة "اغتيال" ومعاملة وحشية خلال اعتقاله لمدة 21 شهرا، لأنه تجرأ على كشف انتهاكات السلطات المصرية ضد المعارضين من الإسلاميين والليبراليين.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا مع أنباء اختفاء الداعية صلاح سلطان، وأكد المتفاعلون رفضهم لسياسة العقاب الأسري التي ينتهجها النظام المصري بحق المعارضين وذويهم.

#محمد_صلاح سلطان رفع دعوى قضائية عما تعرض له من أهوال خلال فترة اعتقاله اختصم فيها حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق الذي يعمل في #أمريكا الآن، فقامت الشرطة المصرية باعتقال أعمامه ثم استدعت والده للتحقيق ولم يرجع إلى محبسه في سجن وادي النطرون في حالة من أغرب حالات الإخفاء القسري! pic.twitter.com/8MtXxqktlP — د. محمد الصغير (@drassagheer) June 22, 2020

#محمد_سلطان ابن دكتور #صلاح_سلطان

استغل وجود الببلاوي في أمريكا 🇺🇸 وقدم شكوى ضده في المحاكم الاميركية انه هو المسؤول عن اعتقاله وتعذيبه

فتم احتجازه وبكده يتطلب الامر تدخل الريص

فاعتقد دي مساومة من نظام #السيسى للضغط على محمد سلطان للتنازل@amrelhady4000 @GwadyM — #أبشروا_الله_غالب (@ZedaarafT) June 22, 2020

مصر: وثقت ⁧#نحن_نسجل⁩ قيام قوات الأمن في منطقة سجون ⁧#وادي_النطرون بنقل الدكتور "صلاح سلطان" من مقر احتجازه بليمان 440،⁩ إلى مقر احتجاز غيرمعلوم وهذا بتاريخ يوم الأثنين 15 يونيو 2020.#FreeSoltans pic.twitter.com/yF7Cu5HlGu — علاء المصرى (@Masrawy8661) June 22, 2020