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على خلفية مقاضاة نجله مسؤولين بتهمة التعذيب.. اختفاء الداعية المصري صلاح سلطان من محبسه

الداعية صلاح سلطان مع نجله محمد أثناء نظر إحدى القضايا سابقا (الجزيرة)
الداعية صلاح سلطان مع نجله محمد أثناء نظر إحدى القضايا سابقا (الجزيرة)
22/6/2020

قال الناشط الحقوقي محمد صلاح سلطان إن والده الداعية صلاح سلطان اختفى من داخل سجن وادي النطرون شمال القاهرة منذ أسبوع.

وفي تغريدة على موقع تويتر، أوضح الناشط المقيم في الولايات المتحدة أن أسرة سلطان تقدمت بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة المصرية حول اختفاء والده منذ صباح الاثنين الماضي بعد التحقيق معه بشأن نشاط نجله.

ومطلع الشهر الجاري، تقدّم محمد سلطان بدعوى قضائية أمام محكمة في واشنطن ضد مسؤولين كبار حاليين وسابقين بدعوى تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله في مصر لنحو عامين بسبب نشاطه المناهض للحكم العسكري عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن الدعوى -التي رفعها سلطان (32 عاما) أمس الاثنين لدى محكمة في مقاطعة كولومبيا بالعاصمة الأميركية- تستهدف حازم الببلاوي كمتهم أول بوصفه من أمر بإساءة معاملته عندما كان رئيس وزراء، ولكنها تشمل أيضا الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ومدير ديوانه السابق عباس كامل الذي يرأس حاليا جهاز المخابرات العامة، وثلاثة قادة سابقين في وزارة الداخلية، ويطالب سلطان في الدعوى بملاحقتهم في حال دخولهم الولايات المتحدة.

وبعد نحو أسبوع من الدعوى القضائية، نقلت وكالة رويترز عن محامين قولهم إن قوات الأمن المصرية داهمت منازل اثنين من أعمام محمد سلطان، وقالت الوكالة إن الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، التي تدير العلاقات مع وسائل الإعلام الأجنبية، لم ترد على طلبها الحصول على تعليق.

وأكد محمد سلطان عبر موقع تويتر مداهمة الأمن المصري بيت العائلة في محافظة المنوفية شمال القاهرة منتصف الليل، وقال إنه قدم مذكرة بتفاصيل تلك المداهمة إلى المحكمة الاتحادية في واشنطن، ورأى أن "محاولة الدولة لإثنائي عن حقي القانوني لمحاسبة من عذبني وظلمني، من خلال أسرتي، جريمة".

وبحسب اشنطن بوست، يعتبر محمد سلطان من النشطاء البارزين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بمصر، وهو خريج جامعة أوهايو، وأصيب في المظاهرات التي تلت الانقلاب العسكري في صيف 2013، وتعرض للضرب والتعذيب خلال اعتقاله لمدة 643 يوما، وقال في دعواه إنه تعرض لمحاولة "اغتيال" ومعاملة وحشية خلال اعتقاله لمدة 21 شهرا، لأنه تجرأ على كشف انتهاكات السلطات المصرية ضد المعارضين من الإسلاميين والليبراليين.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا مع أنباء اختفاء الداعية صلاح سلطان، وأكد المتفاعلون رفضهم لسياسة العقاب الأسري التي ينتهجها النظام المصري بحق المعارضين وذويهم.

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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