عائلة المعتقلة السعودية لجين الهذلول تفقد الاتصال بها للأسبوع الثالث

قال حساب معتقلي الرأي على تويتر إن عائلة المعتقلة السعودية لجين الهذلول أكدت عدم اتصالها للأسبوع الثالث على التوالي مع منع الزيارة لها منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

وأضاف حساب معتقلي الرأي في تغريدات على تويتر أن عائلة لجين قلقة بشأن ظروفها ووضعها الصحي، وأن هذا الانقطاع في الاتصالات والزيارات، مشابه للانقطاع خلال فترات تعذيبها السابقة وعزلها الانفرادي.

كما طالب حساب معتقلي الرأي السلطات السعودية، بالكشف الفوري عن وضع لجين الهذلول، من خلال السماح لها بالتواصل مع عائلتها والإفراج الفوري عنها دون شرط، واصفا استمرار اعتقالها بالباطل وغير المقبول قانونيا.

وفي شأن ذي صلة، ذكر المرصد الأورومتوسطي أن البرلمانية الفرنسية فيرجيني دوبي مولر وجهت استفسارا إلى وزيرة الدولة المكلفة بالمساواة بين الرجال والنساء في فرنسا "مارلين شيابا" بشأن حقوق النساء في المملكة العربية السعودية، بناء على تقرير أصدره المرصد في مارس/آذار الماضي.

ونبهت البرلمانية الفرنسية إلى أن تقرير المرصد لفت إلى أنه على الرغم من وعود الإصلاح في السعودية بمجال حقوق المرأة، فإن واقع حياتها اليومية لا يزال بعيدًا جدا عن الطموحات.

وأشارت إلى اعتقال واحتجاز العشرات من النشطاء السعوديين لدعوتهم لتطبيق الحقوق التي وعدت بها الحكومة السعودية.

وتساءلت النائبة الفرنسية عن التدابير التي يمكن للحكومة الفرنسية اتخاذها لتسليط الضوء على الحقائق المخيفة الواردة في تقرير المرصد الأورومتوسطي.