وزير الخارجية البريطاني يثير قضية حقوق الإنسان خلال زيارته للسعودية

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه أثار قضية حقوق الإنسان خلال زيارته للسعودية قبل أيام، مؤكداً أنه أعرب عن قلقه بشأن الناشطات السعوديات المعتقلات.

كما علق راب على سعي صندوق الاستثمار العام السعودي للاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بالقول إن بلاده ترحب بالاستثمارات، لكن يجب أن تكون هناك إجراءات قانونية ويجب اتباع القواعد.

وفي هذا السياق، نشرت علياء شقيقة لجين الهذلول الناشطة السعودية المعتقلة في السعودية، تغريدة خاطبت فيها وزير الخارجية البريطاني، مشيرة إلى أن إحدى التهم الموجهة لشقيقتها المعتقلة كانت التواصل مع مسؤول بريطاني باعتبارها "جهة خارجية معادية للمملكة"، وتم ذكر اسم موظف شؤون حقوق الإنسان في سفارة بريطانيا بالرياض.

دعوات للنأي بالنفس

وفي تقريرها المنشور مطلع مايو/أيار الماضي، قالت صحيفة "الأوبزيرفر" البريطانية إن المملكة المتحدة أصبحت اليوم أكثر اعتمادا على نفسها في تأمين مصادر الطاقة، وإن هذا هو الوقت المثالي للنأي بنفسها عن النظام السعودي "البغيض".

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن العالم يشهد في هذه الفترة انخفاضا حادا في أسعار النفط على المستوى الدولي، كنتيجة لتراجع الطلب على المحروقات بسبب فيروس كورونا، وأن هناك عوامل أخرى سبقت الأزمة وأثرت عليها، مثل حرب الأسعار التي تدور منذ مطلع العام الجاري بين السعودية وروسيا، وزيادة الإنتاج التي أدت إلى فائض في النفط الخام وتراجع القدرة على التخزين.

غير أن هذه التفسيرات لتقلبات السوق تخفي وراءها قصة أخرى أكبر وأكثر إثارة، وهي قصة ثورة الطاقة الخضراء النظيفة، وذلك بعد الانتشار السريع لاستخدام الرياح وأشعة الشمس، مع توقعات بقرب نهاية عصر الوقود الأحفوري، إذ ستشكل الطاقة المتجددة 30% من الطلب العالمي على الكهرباء خلال هذا العام.

وتابعت الصحيفة أن علاقة بريطانيا المختلة والمحرجة في أحيان كثيرة مع السعودية التي تعتبر واحدة من أهم منتجي النفط في العالم، يجب أن تكون جزءا من أي عملية إعادة تقييم ستجري بعد انحسار الوباء.

وكان وزير الخارجية البريطاني السابق جيرمي هانت قال مطلع مارس/آذار الماضي في سياق مباحثاته مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إنه تناول ملف حقوق الإنسان وقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والناشطات المعتقلات، وقانون الوصاية في المملكة.