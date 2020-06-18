خبراء أمميون يدعون للتحقيق في انتهاكات المرتزقة في ليبيا

دعا خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة إلى التحقيق في الانتهاكات المتعلقة بأنشطة المرتزقة في ليبيا، مشيرين إلى أن وجود المرتزقة انتهاكٌ لحظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إليها.

وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن تقارير عن استخدام المرتزقة، خاصة منذ بدء هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس العام الماضي.

وأضاف الخبراء أن حكومة الوفاق الوطني وقوات خليفة حفتر اعتمدت في العمليات العسكرية على أجانب، منهم عسكريون روس ومرتزقة من سوريا وتشاد والسودان.

وحذر الخبراء من أن الاعتماد على الجهات الأجنبية ساهم في تصعيد النزاع وتقويض احتمالات التوصل إلى حل سلمي.

في هذه الأثناء، قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطني العقيد محمد قنونو إن الحكومة تنتظر تحقيقا أمميا يكشف للعالم جرائم الإبادة الجماعية البشعة التي ارتكبتها مليشيات حفتر وعصابات الكاني في حق أهالي مدينة ترهونة.

وأضاف قنونو في إيجاز صحفي أنه لا يمكن الثقة بحفتر مطلقا بسبب ما ارتكبته مليشياته من خروق وانتهاكات، وأشار إلى أن موقف القائد الأعلى لقوات حكومة الوفاق هو أن حفتر لم ولن يكون شريكا في السلام.